Под Волковыском ногу рабочего затянуло в кормовой измельчитель. В больницу его увезли без сознания

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Вечером 16 апреля на одном из предприятий Волковысского района 32-летний рабочий ремонтировал кормовой измельчитель. В какой-то момент ногу мужчины затянуло внутрь, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Местного жителя госпитализировали в больницу без сознания.

од Волковыском ногу рабочего затянуло в кормовой измельчитель. В больницу его увезли без сознания, Слуцк
Фото: Следственный комитет Беларуси
Следователь и специалист УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию, а также записи камер видеонаблюдения. Они опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту Волковысским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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