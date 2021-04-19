Под Волковыском ногу рабочего затянуло в кормовой измельчитель. В больницу его увезли без сознания

Вечером 16 апреля на одном из предприятий Волковысского района 32-летний рабочий ремонтировал кормовой измельчитель. В какой-то момент ногу мужчины затянуло внутрь, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Местного жителя госпитализировали в больницу без сознания. Следователь и специалист УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию, а также записи камер видеонаблюдения. Они опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту Волковысским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.