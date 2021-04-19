Кто победил в «Instagram года» в этом году. Фото, имена и подарки

В пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile состоялась Премия «Instagram года», которую три года назад учредила газета «Кур'ер». Организаторы и партнёры мероприятия наградили победителей и отметили финалистов. Посмотрите, кто удостоен статуэтки Премии «Instagram года».

Номинация «Крылья. Лапы. Хвост»

Победитель — @golden_myrano(автор страницы — Артур Оборотов). Он получил в подарок набор лакомств для своего золотистого ретривера от солигорского магазина «Зверополис».

Реклама

Финалист — @foxy.stifler (Александр и Анастасия Лебедевич), которые тоже выиграли для своих питомцев витамины и корм от зоомагазина «Зверополис».

Номинация «Жизнь в деревне»

Победитель —(Анна Волкова), которая выиграла сертификат на 30 рублей от магазина товаров для рукоделия Yarn (ТЦ «Маяк»).

Финалист — @sashamorozik1992 (Александр Мороз). Александр получил презент от газеты «Кур'ер» — фирменный контейнер для продуктов «Смачна есці» с отделениями и столовыми приборами.

Номинация «Семейный фотоальбом»

Победитель — @kiss20023 (Анна Барковская). Анна выиграла для своей семьи семейную фотосессию от Алексея Скрынникова.

Финалисты — @mikula_angelina;@lucindra_andreevna. Девочки получили в подарок фирменные контейнеры для продуктов «Смачна есці» с отделениями и столовыми приборами.

Номинация «Слуцкие предприятия»

Победитель — @slutskyhlebokombinat (представитель — Мария Галаева). ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» получил в подарок 30 «сторис» в Instagram @kurjer. В эквиваленте это 450 рублей.

Финалист — @slucki.karavai(Елена Шахнер). Подарок для предприятия — 50% скидка на рекламу на площадках газеты «Кур'ер».

Номинация «Женский бизнес»

Победитель — @natka_naryvskaya (Наталья Нарывская). Партнёр — Магазин нижнего белья «Новый образ» — предоставил победительнице сертификат на приобретение нижнего белья.

Финалисты — @nikki_alexeeva,@makeup_makarona — получили от редакции сертификат на размещение 10-ти «сторис» в Instagram @kurjer.

Номинация «Новая звезда»

Победитель — @alenka_ta_pchelka (Алёна Корбут). Алёна стала обладательницей Power Bank от генерального партнёра — букмекерской конторы «Марафон».

Финалист — @kniazeva_yana. Девушка получила в качестве приза сертификат на размещение 10-ти «сторис» в Instagram @kurjer.

Все участники получили подарки от газеты «Кур'ер»: газету, блокноты, ручки, фликеры, календари, карты «Кур'ера». А также презенты от партнёров Премии: ручки от букмекерской конторы «Марафон», сертификат с 20%-й скидкой на занятия от студии гимнастики и стретчинга DivaSport.

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Марафонбет представлен в 21 городе и имеет 36 наземных пунктов приёма ставок.

В городе Слуцке букмекерская контора «Марафон» приглашает по адресу: ул. Комсомольская, 1. Режим работы кассы: 13.00−21.00.

Если вы хотите поддержать свою любимую команду и сделать просмотр матча ещё более увлекательным — добро пожаловать. Вас ждёт уютная атмосфера, удобные рабочие места для игроков, прямые ТВ-трансляции, бесплатный Wi-Fi и по-настоящему высокие коэффициенты.

Ремонт ноутбуков от ИП Сенюта А.И. Телефоны: (8 029) 251 15 12, (8 029) 929 38 13.

(8 029) 251 15 12, (8 029) 929 38 13. Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 193−2.

г. Слуцк, улица Ленина, 193−2. Instagram — здесь.

Студия гимнастики и стретчинга DivaSport Телефоны: (8 044) 749 60 66, (8 044) 749 60 63.

(8 044) 749 60 66, (8 044) 749 60 63. Адрес: улица Ленина, 120а (административное здание на стадионе, второй этаж).

улица Ленина, 120а (административное здание на стадионе, второй этаж). Instagram — здесь.

Пассажирские перевозки «Фаворит 999». Телефон: +(375 (44/29/25) 741 60 00.

+(375 (44/29/25) 741 60 00. Instagram — здесь .

— . Сайт — здесь.