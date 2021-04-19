Кто победил в «Instagram года» в этом году. Фото, имена и подарки

В пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile состоялась Премия «Instagram года», которую три года назад учредила газета «Кур'ер». Организаторы и партнёры мероприятия наградили победителей и отметили финалистов. Посмотрите, кто удостоен статуэтки Премии «Instagram года».
Номинация «Крылья. Лапы. Хвост»
Победитель — @golden_myrano(автор страницы — Артур Оборотов). Он получил в подарок набор лакомств для своего золотистого ретривера от солигорского магазина «Зверополис».
Финалист — @foxy.stifler (Александр и Анастасия Лебедевич), которые тоже выиграли для своих питомцев витамины и корм от зоомагазина «Зверополис».
Номинация «Жизнь в деревне»Победитель — @annavolkova_sladkaykrasotka(Анна Волкова), которая выиграла сертификат на 30 рублей от магазина товаров для рукоделия Yarn (ТЦ «Маяк»).
Финалист — @sashamorozik1992 (Александр Мороз). Александр получил презент от газеты «Кур'ер» — фирменный контейнер для продуктов «Смачна есці» с отделениями и столовыми приборами.
Номинация «Семейный фотоальбом»
Победитель — @kiss20023 (Анна Барковская). Анна выиграла для своей семьи семейную фотосессию от Алексея Скрынникова.
Финалисты — @mikula_angelina;@lucindra_andreevna. Девочки получили в подарок фирменные контейнеры для продуктов «Смачна есці» с отделениями и столовыми приборами.
Номинация «Слуцкие предприятия»
Победитель — @slutskyhlebokombinat (представитель — Мария Галаева). ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» получил в подарок 30 «сторис» в Instagram @kurjer. В эквиваленте это 450 рублей.
Финалист — @slucki.karavai(Елена Шахнер). Подарок для предприятия — 50% скидка на рекламу на площадках газеты «Кур'ер».
Номинация «Женский бизнес»
Победитель — @natka_naryvskaya (Наталья Нарывская). Партнёр — Магазин нижнего белья «Новый образ» — предоставил победительнице сертификат на приобретение нижнего белья.
Финалисты — @nikki_alexeeva,@makeup_makarona — получили от редакции сертификат на размещение 10-ти «сторис» в Instagram @kurjer.
Номинация «Новая звезда»
Победитель — @alenka_ta_pchelka (Алёна Корбут). Алёна стала обладательницей Power Bank от генерального партнёра — букмекерской конторы «Марафон».
Финалист — @kniazeva_yana. Девушка получила в качестве приза сертификат на размещение 10-ти «сторис» в Instagram @kurjer.
Все участники получили подарки от газеты «Кур'ер»: газету, блокноты, ручки, фликеры, календари, карты «Кур'ера». А также презенты от партнёров Премии: ручки от букмекерской конторы «Марафон», сертификат с 20%-й скидкой на занятия от студии гимнастики и стретчинга DivaSport.
Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр
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- Instagram — здесь.
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- Instagram — здесь.
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