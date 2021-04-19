«Мне удалось познакомиться с „Мисс Слуцк-2008“ и приятно провести время». Что говорят гости о премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк»

Участники, финалисты и победители премии «Instagram года #Слуцк» поделились с «Кур'ером» своими отзывами и впечатлениями о церемонии награждении. Премия состоялась в пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile.

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Роман Демченко: «Вечер был очень атмосферным, интересным и просто классным. Было полезно выбраться из своего мини-аквариума. Надо делать это почаще. Спасибо, „Кур'ер“, за приглашение. Ведь тут мне удалось познакомиться с „Мисс Слуцк-2008“ и приятно провести время».

«Вечер был очень атмосферным, интересным и просто классным. Было полезно выбраться из своего мини-аквариума. Надо делать это почаще. Спасибо, „Кур'ер“, за приглашение. Ведь тут мне удалось познакомиться с „Мисс Слуцк-2008“ и приятно провести время». Ангелина Микула: «Очень понравился формат мероприятия, музыка и атмосфера. Хочется отметить, что всё было хорошо организовано: приветствие, рассадка, программа, фуршет и подарки. Здорово, что была возможность прийти с ребёнком. Для нас это очень важно. Приятно и неожиданно было, что заметили мой профиль и уделили внимание».

«Очень понравился формат мероприятия, музыка и атмосфера. Хочется отметить, что всё было хорошо организовано: приветствие, рассадка, программа, фуршет и подарки. Здорово, что была возможность прийти с ребёнком. Для нас это очень важно. Приятно и неожиданно было, что заметили мой профиль и уделили внимание». Светлана Анисенко: «Мне, как большому любителю Instagram, понравилось мероприятие. Было интересно и весело. Посмотрела на знакомых блогеров, которых давно не видела. Приглашённая группа выступала здорово: танцы под живой звук — это круто».

«Мне, как большому любителю Instagram, понравилось мероприятие. Было интересно и весело. Посмотрела на знакомых блогеров, которых давно не видела. Приглашённая группа выступала здорово: танцы под живой звук — это круто». Алёна Корбут: «Хочу выразить огромную благодарность нашей газете за премию „Instagram года“. Приятно, что в нашем городе появилась такая премия, которая позволяет отмечать достойных людей и мотивирует двигаться дальше, ставить новые цели и планы. Премия прошла замечательно. Организация на должном уровне: фуршет, церемония награждения и зажигательные танцы в сопровождении замечательной группы. Спасибо большое. Ждём новых звёздочек нашей Случчины».

«Хочу выразить огромную благодарность нашей газете за премию „Instagram года“. Приятно, что в нашем городе появилась такая премия, которая позволяет отмечать достойных людей и мотивирует двигаться дальше, ставить новые цели и планы. Премия прошла замечательно. Организация на должном уровне: фуршет, церемония награждения и зажигательные танцы в сопровождении замечательной группы. Спасибо большое. Ждём новых звёздочек нашей Случчины». Людмила Иванцова : «Это было очень интересное и необычное для нас мероприятие. Мы были сильно удивлены, когда узнали, что являемся финалистами в одной из номинаций. Совсем не жалею, что мы не выиграли. Потому что получили много положительных эмоций. Столько интересных людей встретили, пообщались, отдохнули. Атмосфера была нереально крутая. Спасибо вам за приглашение».

: «Это было очень интересное и необычное для нас мероприятие. Мы были сильно удивлены, когда узнали, что являемся финалистами в одной из номинаций. Совсем не жалею, что мы не выиграли. Потому что получили много положительных эмоций. Столько интересных людей встретили, пообщались, отдохнули. Атмосфера была нереально крутая. Спасибо вам за приглашение». Александрия Данильченко : «Хочу поблагодарить вас за приглашение на ваше мероприятие. Очень здорово знать и встречать людей, которые так или иначе оказывают влияние на развитие нашего города. Вы собираете и поощряете людей, стимулируя их к новым победам. Очень бы хотелось, чтобы в Слуцке было больше таких мероприятий. Вы большие молодцы. Так держать!»

: «Хочу поблагодарить вас за приглашение на ваше мероприятие. Очень здорово знать и встречать людей, которые так или иначе оказывают влияние на развитие нашего города. Вы собираете и поощряете людей, стимулируя их к новым победам. Очень бы хотелось, чтобы в Слуцке было больше таких мероприятий. Вы большие молодцы. Так держать!» Анна Барковская: «Огромное спасибо газете „Кур'ер“ за организацию премии „Instagram года“. Очень понравилось мероприятие. Особенно формат проведения и кропотливая работа жюри. Побольше бы таких для нашего богатого на таланты города. Хочу пожелать редакции успехов в дальнейших проектах и начинаниях».

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