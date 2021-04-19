«Мне удалось познакомиться с „Мисс Слуцк-2008“ и приятно провести время». Что говорят гости о премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк»

Участники, финалисты и победители премии «Instagram года #Слуцк» поделились с «Кур'ером» своими отзывами и впечатлениями о церемонии награждении. Премия состоялась в пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile.
- Роман Демченко: «Вечер был очень атмосферным, интересным и просто классным. Было полезно выбраться из своего мини-аквариума. Надо делать это почаще. Спасибо, „Кур'ер“, за приглашение. Ведь тут мне удалось познакомиться с „Мисс Слуцк-2008“ и приятно провести время».
- Ангелина Микула: «Очень понравился формат мероприятия, музыка и атмосфера. Хочется отметить, что всё было хорошо организовано: приветствие, рассадка, программа, фуршет и подарки. Здорово, что была возможность прийти с ребёнком. Для нас это очень важно. Приятно и неожиданно было, что заметили мой профиль и уделили внимание».
- Светлана Анисенко: «Мне, как большому любителю Instagram, понравилось мероприятие. Было интересно и весело. Посмотрела на знакомых блогеров, которых давно не видела. Приглашённая группа выступала здорово: танцы под живой звук — это круто».
- Алёна Корбут: «Хочу выразить огромную благодарность нашей газете за премию „Instagram года“. Приятно, что в нашем городе появилась такая премия, которая позволяет отмечать достойных людей и мотивирует двигаться дальше, ставить новые цели и планы. Премия прошла замечательно. Организация на должном уровне: фуршет, церемония награждения и зажигательные танцы в сопровождении замечательной группы. Спасибо большое. Ждём новых звёздочек нашей Случчины».
- Людмила Иванцова: «Это было очень интересное и необычное для нас мероприятие. Мы были сильно удивлены, когда узнали, что являемся финалистами в одной из номинаций. Совсем не жалею, что мы не выиграли. Потому что получили много положительных эмоций. Столько интересных людей встретили, пообщались, отдохнули. Атмосфера была нереально крутая. Спасибо вам за приглашение».
- Александрия Данильченко: «Хочу поблагодарить вас за приглашение на ваше мероприятие. Очень здорово знать и встречать людей, которые так или иначе оказывают влияние на развитие нашего города. Вы собираете и поощряете людей, стимулируя их к новым победам. Очень бы хотелось, чтобы в Слуцке было больше таких мероприятий. Вы большие молодцы. Так держать!»
- Анна Барковская: «Огромное спасибо газете „Кур'ер“ за организацию премии „Instagram года“. Очень понравилось мероприятие. Особенно формат проведения и кропотливая работа жюри. Побольше бы таких для нашего богатого на таланты города. Хочу пожелать редакции успехов в дальнейших проектах и начинаниях».
Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр.
Ремонт ноутбуков от ИП Сенюта А.И.
- Телефоны: (8 029) 251 15 12, (8 029) 929 38 13.
- Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 193−2.
- Instagram — здесь.
Студия гимнастики и стретчинга DivaSport
- Телефоны: (8 044) 749 60 66, (8 044) 749 60 63.
- Адрес: улица Ленина, 120а (административное здание на стадионе, второй этаж).
- Instagram — здесь.
Пассажирские перевозки «Фаворит 999».