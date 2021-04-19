В КГБ Беларуси рассказали подробности по «делу о госперевороте»

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело по статье о попытке государственного переворота. Оперативно-разыскные мероприятия длились более 6 месяцев. Один из задержанных, Юрий Зенкович, был связан с американскими спецслужбами. Об этом в эфире ОНТ рассказал Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ, комментируя сюжет, показанный в субботу телеканалом с участием Ивана Тертеля, главы КГБ, пишет TUT.BY.

Константин Бычек заявил, что в Беларуси «по сути готовился государственный переворот». По полученным оперативным данным, один из задержанных — гражданин США Юрий Зенкович — был связан со спецслужбами этой страны.

— Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти.

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По словам Бычека, были задокументированы «встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности».

— Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.

Представитель КГБ заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности дела, но пообещал, что в ближайшее время будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, «будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора».

Что касается проведённых в Москве задержаний, то, по словам Бычека, всё делалось с разрешения российской стороны: информация о приезде Юрия Зенковича в Москву поступила в марте, и Комитет госбезопасности связался с руководством ФСБ, чтобы получить разрешение на приезд оперативной группы в Москву.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершённые с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было.

Бычек уточнил, что дело возбуждено по части первой данной статьи и его фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, все задержанные находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания, заявил Бычек.

— Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела, — отметил он.

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