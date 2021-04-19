Что делать, если позвонили и сказали, что из банка. Правила безопасности против кибермошенников

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Слуцкий РОВД распространяет видеоролик, в котором объясняются основные правила, помогающие не стать жертвой кибермошенников.

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Видео: «СлуцкТВ» / предоставлено Слуцким РОВД для KURJER.INFO.