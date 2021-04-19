Звонок на Viber от мошенника стоил работнику сыркомбината 1880 рублей. О чём говорили на встрече милиционеры и банкиры Слуцка

Сотрудники Слуцкого РОВД встретились с руководителями и представителями банков. О чём они говорили, «Кур'еру» рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности.

Цель встречи — принять эффективные меры по противодействию киберпреступности, профилактике совершения таких преступлений, повышению цифровой грамотности населения. На встрече правоохранители рассказали о росте зарегистрированных киберпреступлений за первый квартал 2021 года по Слуцкому району и Минской области. В настоящее время наиболее распространённым видом мошенничества является «вишинг», когда злоумышленники звонят гражданам посредством мессенджера «Viber» и, представившись работниками банков, обманным путём получают реквизиты банковских карт, реквизиты доступа к банкингу, уникальные коды, после чего совершают хищения денег с банковских счетов граждан.

Кроме того, мошенники убеждают граждан оформить срочный кредит якобы для погашения имеющейся задолженности, в целях последующих переводов полученной суммы на банковские счета злоумышленников.

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В субботу, 17 апреля, в Слуцкое РОВД обратился работник Слуцкого сыродельного комбината и сообщил о хищении с банковской карты 1880 рублей. Потерпевший рассказал, что что ему на Viber позвонил человек, представился работником банка, сообщил, что с его карты совершается хищение денежных средств. Якобы для предупреждения совершаемого хищения, звонивший убедил случчанина скачать приложение, с помощью которого мошенники получили доступ к мобильному банкингу и сняли денежные средства.

На встрече были определены мероприятия по проведению банковскими работниками разъяснительной работы с клиентами о видах совершаемых киберпреступлений. В частности, в банковских учреждениях будут размещены видеоматериалы по цифровой безопасности и защите личных финансов.

Слуцкий РОВД напоминает: