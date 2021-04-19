Жители 11-го городка Слуцка могут быть спокойны. Отделение Беларопромбанка будет работать

Случчанин, позвонив в редакцию «Кур'ера», поведал об обеспокоенности жителей 11-го городка тем, что отделение Белагропромбанка в микрорайоне может закрыться после смены арендодателя. «Кур'ер» узнал, что несмотря на смену владельца здания, отделение Белагропромбанка будет работать.

«Договор аренды продлён и отделение банка будет работать в прежнем режиме, жители могут не волноваться», — уточнила Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 (г.Слуцк) Региональной дирекции Минской области ОАО «Белагропромбанк».

Напомним, что читатели уже обращались в «Кур'ер» с похожим де вопросом.