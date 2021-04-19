В Слуцке заработал бесконтактный банкомат. Деньги можно снять без карты

В Слуцке и Солигорске появились бесконтактные банкоматы БПС-Сбербанка. В них не надо вставлять карточку для снятия наличных, пишет TUT.BY.

Карту достаточно поднести к датчику устройств, который находится слева от клавиатуры. Но есть важный нюанс: вводить пин-код для совершения операции в банкомате по-прежнему придётся.

Снять деньги можно в том числе с помощью смартфона, умных часов и т. д. Для этого карту сперва нужно «привязать» к гаджету с помощью одного из сервисов бесконтактных платежей — Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. После этого снять наличные можно будет в том числе с виртуальных карт.

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Пока эта функция действует лишь для карт VISA выпущенных начиная с 1 мая 2020 года, но в банке обещают, что в будущем такая возможность появится и для карт других платёжных систем.

Как сообщают в БПС-Сбербанке, на данный момент в стране 26 бесконтактных банкоматов. Они есть в Минске, всех областных центрах, а также в Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке. Их функционал не отличается от функционала обычных банкоматов: они выдают наличные и отражают баланс счёта. — Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно. Технология также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты — достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика», а банк продолжит важный путь в сторону стандартов ESG, — резюмировал Олег Бородко, заместитель председателя правления БПС-Сбербанка.

У других белорусских банков тоже есть бесконтактные банкоматы: например, у Альфа-Банка, Белгазпромбанка.