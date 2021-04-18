История 92-летнего фельдшера из деревни под Слуцком, который переболел COVID-19 и вернулся к работе. Видеосюжет

Сергей Шкляревский — фельдшер в деревне Покрашево и почётный гражданин Случчины. Сейчас ему 92 года. Сергей Иванович работает, потому что очень нужен жителям деревни.

TUT.BY в очередной раз побывал у наверняка самого пожилого (но только по цифрам в паспорте!) действующего медика страны: несмотря на свой возраст и даже перенесённый COVID-19, Сергей Иванович всё ещё очень бодр и незаменим.

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Сергей Шкляревский всю свою сознательную жизнь работает врачом в деревне. Точнее будет сказать — фельдшером, но местные его иначе как «доктор» или «врач» не называют. Для деревенских жителей Сергей Иванович, пожалуй, главный человек: простуды, отравления, инфаркты — все идут к нему. Врач не отказывает даже ночью. В 92 года Сергей Шкляревский сохранил чистый ум и невероятное желание помогать людям. За годы работы он принял более 100 родов — и все были абсолютно удачными. Однажды его пациент подорвался на мине — тогда его на самолете эвакуировали из деревни.