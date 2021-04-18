Как без истерик отвести ребёнка в детский сад. Советы психолога

Малыши, да и уже подросшие дети, не всегда идут в сад с охотой. И часто бывает, что истерика происходит уже на пороге детского сада или в раздевалке. Как избежать таких ситуаций и отдать ребёнка в группу без крика и слёз? Лайфхаками делится Галина Швец, детский психолог.

По словам специалиста, в первую очередь родители должны определить для себя, по какой причине они хотят отдать ребёнка в детский сад. Ответьте максимально честно: вам важно, чтобы ребёнок социализировался, научился сам себя обслуживать и питался по режиму? Но тысячи лет назад садов не было, и дети отлично социализировались и росли. Или все же детский сад в первую очередь необходим родителям, чтобы они могли ходить на работу и зарабатывать деньги?

— Родители железобетонно должны решить, нужен им сад или нет. Адаптация проходит хуже, если мама нервничает, сомневается. Ребёнок всё считывает и «отражает» мамино поведение. Поэтому маме обязательно нужно проработать своих страхи. И только после этого начинается работа над тем, чтобы адаптация у ребёнка (и у родителей) прошла спокойно, — говорит психолог.

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Привыкание к детскому саду специалист рекомендует начинать минимум за несколько недель до первого посещения. Научите ребёнка оставаться с другими людьми на несколько часов. При этом малыш должен уметь просить помощи в случае необходимости.

Выстраивайте режим максимально близкий к тому, который принят в детском саду. Очень помогают прогулки на площадке у детского сада, терапевтические сказки о том, как хорошо ходить в садик.

— Важно разговаривать с ребёнком о предстоящем событии. Нельзя вот так: никто ничего не говорит, а потом однажды утром проснулись и пошли в сад. Это и для взрослого человека непростая ситуация, а для ребёнка и подавно! Капризы, скандалы — всё это может быть из-за отсутствия подготовки к саду, — отмечает Галина Швец.

Если адаптация проходит тяжело, постарайтесь нивелировать переживания:

— Можно играть в детский сад дома, меняться ролями, нарисовать детский сад, детей в саду и их игры, показать на бумаге, как мама приходит и уходит. Важно, чтобы в ребёнке не копились эти переживания.

Как предотвратить истерику на пороге сада

Понятно, что волшебной таблетки от истерики не существует. Но есть методики, следуя которым, можно избежать негативных последствий:

Обязательно прощайтесь с ребёнком, желайте ему хорошего дня, говорите, как вы его любите. При этом маме нельзя убегать или прятаться. Говорите, во сколько вы заберёте малыша и обязательно держите слово. Ни в коем случае не обманывайте, ведь ребёнок может просто перестать доверять маме.

Мама и ребёнок могут надеть одинаковые браслеты — такой способ поможет ребёнку сильнее чувствовать связь с мамой и не так сильно скучать по ней.

Пусть ребёнок возьмет в сад свою игрушку — это будет напоминать ему о доме и родителях, подарит чувство безопасности.

Пусть некоторое время в сад ребёнок отводит папа. Так расставание пройдёт легче — этим лайфхаком пользуются многие родители.

Организуйте утренний ритуал, который поможет ребёнку просыпаться в хорошем настроении. Это может быть чашка любимого какао, которое малыш выпьет из трубочки без спешки и с гораздо большим удовольствием пойдёт в детский сад.

Проговаривайте, что после сада ребёнка ждёт сюрприз. Необязательно это должна быть игрушка или какая-то сладость — это может быть простой красивый камушек, веточка, лист, прогулка в парк или совместная игра дома.

Специалист подчёркивает, что родители должны обращать внимание на то, в каком состоянии ребёнок возвращается из сада и что о нём говорит. Совсем маленькие дети могут выражать свои эмоции через игру, придуманных персонажей.

— Если вы понимаете, что на ребёнка в саду повышают голос, обижают его, заставляют есть то, что он не любит, не оставляйте эти случаи без внимания! Не молчите, обязательно вмешивайтесь, задавайте вопросы, ведь таких спорных ситуаций может быть много, и все не плохо сказываются на адаптации ребенка к саду, — отмечает Галина Швец.

При этом в присутствии ребёнка родителям стоит воздержаться от негативных высказываний о детском саду и воспитателях. Ни в коем случае не пугайте ребёнка детским садом. Проблема решится на пять минут, но такое наказание в будущем может сыграть с вами злую шутку. Вовсе необязательно идеализировать детский сад, но и негативно высказываться о нём не нужно.