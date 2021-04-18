Привычка читать книги прокачивает человека по всем фронтам, однако надо хорошо понимать, что чтение бывает разным. Например, беглым и невнимательным, вдумчивым и артистичным. Между этими двумя видами чтения есть большая разница, и вторая категория любителей литературы получает больше от книг, чем первая. Не всегда у нас есть возможность собрать вокруг себя заинтересованную группу лиц и начать декламировать ей стихи по книжке. Однако время от времени каждому из нас просто необходимо искать возможности для такой практики. Изучив пользу чтения вслух и узнав, насколько она велика и многогранна, мы решили поделиться ею с вами.

1. Тренировка памяти

Сразу стоит отметить, что чтение «про себя» заметно отличается от чтения вслух по многим параметрам. Например, во время чтения вслух мы намного больше сконцентрированы на материале и не отвлекаемся на посторонние раздражители.

Таким образом, у нас получается лучше усваивать материал и запоминать сюжетные тонкости произведения. Более того, прочитанное вслух обрабатывается нашим мозгом трижды. Во-первых, он обращает внимание на визуальную информацию, во-вторых, ему надо справиться с аудиальным потоком данных и, в-третьих, в расчет берется так называемая «мышечная» информация на основе движений губ и языка.

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Именно благодаря такому способу получения информации у нас появляется намного больше шансов запомнить и усвоить прочитанное, ведь в это время задействованы сразу три зоны мозга — зрительная, слуховая и двигательная кора.

2. Пополнение словарного запаса

Когда мы читаем про себя, мы обычно двигаемся по материалу с большей, чем при чтении вслух, скоростью. Именно поэтому многие непонятные слова и выражения мы нередко игнорируем, не желая прекращать процесс поглощения информации.

Однако когда мы читаем вслух и нам попадаются на глаза непонятные слова, у нас не только возникает потребность выяснить их значение и понять, как они произносятся, но и объяснить их человеку, который нас слушает (если такой имеется).

Согласно исследованию, проведённому в 2015 году учёными из Монреальского университета, человек запоминает новые слова намного лучше, когда объясняет их другому. Для этого исследователи провели эксперимент с запоминанием слов, в котором участвовали студенты.

По его результатам, молодые люди, которые зачитывали новые слова другим, запоминали информацию гораздо лучше тех, кто читал «про себя» или даже вслух.

3. Развитие актерских способностей

Чтобы прокачать свои профессиональные навыки, актеры кино и театра постоянно читают вслух. Таким образом, они работают с интерпретацией и подачей текста, тренируют интонации, тембр голоса и невербальные знаки.

Таким же образом, стоит поступать человеку, который не занят в актерской профессии, потому что так прокачивается харизма, умение держать себя на публике и оказывать воздействие на других людей.

На самом деле, для начала хватит ежедневной практики длительностью 15 минут, и уже через пару недель ты почувствуешь ощутимый результат. Твоя речь изменится, а вместе с тем и прокачается уверенность в себе.

Особенно это полезно тем, кто регулярно сталкивается с публичными выступлениями, либо просто часто общается с людьми по служебным обязанностям.

4. Улучшение дикции

Отдельным пунктом здесь стоит вынести улучшение дикции, которой многие люди уделяют не так много внимания, как стоило бы. Для развития речи чтение вслух — это самый мощный инструмент, который одновременно является довольно информативным.

Хорошая дикция пригодится в любых ситуациях, где требуется хотя бы минимальное социальное взаимодействие — от походов в государственную инстанцию, где надо объясниться перед несговорчивыми чиновниками, до очереди в магазине в момент, когда надо напомнить окружающим о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Представляешь, насколько важной и полезной может быть практика чтения вслух?

5. Снятие стресса

Оказывается, чтение книг (особенно вслух) помогает человеку справляться со стрессовыми ситуациями и тревожными состояниями. Более того, совместное чтение вслух с другим человеком способно облегчить мигрени и даже боли в спине. Об этом свидетельствует исследование ученых из Ливерпульского университета.

В ходе своих наблюдений они установили, что совместное чтение книг помогает справляться с хронической болью даже лучше когнитивно-поведенческой терапии, которая так популярна в наши дни.

Для этого исследователи провели эксперимент, в рамках которого люди с болевыми ощущениями еженедельно собирались вместе по 10−12 человек, чтобы почитать и подумать, как прочитанное связано с их опытом.

Благодаря этой практике им удалось отвлечься, вспомнить о приятных воспоминаниях и научиться справляться со своими эмоциями.

6. Практика образного мышления

Чтение книг заставляет наш мозг проявлять активность в моментах, когда идет описание визуальных образов и в целом тех или иных действий. Этот процесс помогает нам представлять, как бы эти события выглядели на самом деле.

Другими словами, чтение книг заставляет нас прокачивать воображение, создавая новые образы. Причем, чем более стимулирующая среда для этого создана, тем активнее мозг вовлекается в практику. В данном случае стимулирующей средой мы можем назвать уютное спокойное местечко и процесс чтения вслух, заставляющий всецело погружаться в повествование.

7. Проявление эмпатии

Плюс ко всему, чтение заставляет не только визуализировать информацию и прокачивать свою речь, но и пробуждает в нас настоящие эмоции. Читая о той или иной истории, мы невольно идентифицируем себя с главными героями произведения, либо вовлеченно следим за их судьбой со стороны.

В нас просыпается эмпатия, сострадание, понимание и другие чувства, свойственные думающиму и участливому человеку.

Например, ученые из Кембриджского университета выяснили, что художественная литература помогает молодым людям проявлять сочувствие и с пониманием относиться к окружающим, анализируя их мотивы и действия.

То есть чтение очень сильно прокачивает эмоциональный интеллект, который так ценится в современном мире.

8. Профилактика деменции

В очередной раз хотим упомянуть, что чтение вслух полезно не только для развития речи, но и для наших когнитивных способностей.

По данным доктора медицины и специалиста в области нейродегенеративных заболеваний Дейла Бредесена, чтение — это один из самых простых способов избежать деменции в старости.

Всё дело в том, что деменция связана с постепенным замедлением работы отдельных участков мозга. Однако если читать на протяжении всей жизни, наше сознание и ум будут всё время развиваться и работать намного лучше, чем у людей без привычки читать.

Тем не менее, Бредесен уточняет, что наш мозг развивается далеко не каждый раз, когда мы берем в руки книгу. Чтобы по-настоящему заставить его работать, надо войти в так называемый «читательский транс». Другими словами — как следует зачитаться, чтобы произведение нас полностью поглотило. В таком случае мозг будет активно обрабатывать информацию и усиленно тренироваться.