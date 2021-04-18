Что делать, если ребёнок ругается матом: советы психолога

Для каждого родителя становится большим сюрпризом тот день, когда его маленький ребёнок внезапно начинает произносить вслух неприличные слова. Расстроенные мамы и папы тут же хватаются за сердце и задают себе главный вопрос: что теперь делать? Попробуем разобраться вместе с Екатериной Новолоцкой-Анагуловой, психологом.

Важно понимать, что полностью оградить ребёнка от нецензурной брани невозможно. Он в любом случае услышит её: в транспорте, из телевизора, от других детей. А вот закрепятся эти слова в его голове или нет, зависит от поведения родителей, отмечают психологи.

Чего точно делать нельзя

Наказывать ребёнка за мат, если вы сами используете его в речи. Тогда он будет думать, что взрослым ругаться можно. А все дети пытаются побыстрее вырасти, поэтому ребёнок начнёт ругаться ещё больше.

Тогда он будет думать, что взрослым ругаться можно. А все дети пытаются побыстрее вырасти, поэтому ребёнок начнёт ругаться ещё больше. Шлёпать ребёнка по губам, «намыливать рот мылом» и т. д. (да-да, такие методы по-прежнему применяют некоторые родители). Это может очень сильно травмировать детскую психику, стать причиной заниженной самооценки и выработать страх и недоверие к родителям.

(да-да, такие методы по-прежнему применяют некоторые родители). Это может очень сильно травмировать детскую психику, стать причиной заниженной самооценки и выработать страх и недоверие к родителям. Рассказывать со смехом своему мужу или подруге, как забавно выразился ваш ребёнок в магазине или на площадке. Малыш может утвердиться в своей догадке, что «повеселил» маму именно этим непечатным словом, и продолжит повторять его с завидным упорством.

Почему ребёнок ругается

Для того чтобы спокойнее отреагировать на щекотливую ситуацию, нужно попытаться понять, почему ваш малыш произносит нехорошие слова.

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Привлечение внимания. Вы можете не проявлять к ребёнку интереса, полностью погрузившись в свои домашние дела или работу. Но стоит ребёнку произнести одно нецензурное слово — и он тут же получает бурю эмоций и родительского внимания.

Самоутверждение в детском коллективе. Если в детском саду остальные дети время от времени говорят матные слова (и там это считается признаком «крутости»), то малышу тоже хочется не отставать от остальных. Он произносит плохие слова, чтобы казаться взрослее и влиться в компанию сверстников.

Вы можете не проявлять к ребёнку интереса, полностью погрузившись в свои домашние дела или работу. Но стоит ребёнку произнести одно нецензурное слово — и он тут же получает бурю эмоций и родительского внимания. Самоутверждение в детском коллективе. Если в детском саду остальные дети время от времени говорят матные слова (и там это считается признаком «крутости»), то малышу тоже хочется не отставать от остальных. Он произносит плохие слова, чтобы казаться взрослее и влиться в компанию сверстников. Неумение выражать негативные эмоции. Если ребёнок увидел, как дядя ударился мизинцем об угол стола и выразил своё негодование парой отборных ругательств, малыш может подумать, что именно так можно выражать свои негативные эмоции.

Если ребёнок увидел, как дядя ударился мизинцем об угол стола и выразил своё негодование парой отборных ругательств, малыш может подумать, что именно так можно выражать свои негативные эмоции. Непонимание эмоциональной окраски такой лексики . Для ребёнка это слово может быть точно таким же, как и все остальные. Особенно характерно это для детей до 3 лет, которые просто повторяют то, что слышат от окружающих.

. Для ребёнка это слово может быть точно таким же, как и все остальные. Особенно характерно это для детей до 3 лет, которые просто повторяют то, что слышат от окружающих. Подражание. Если ребёнок слышит нецензурную лексику от героев любимых мультиков, блогеров, друзей или родителей, он будет стараться быть похожим на них и повторять те же слова.

Как отучить ребёнка ругаться матом

Разобравшись в причинах, можно подумать о том, как отучить ребёнка от плохих слов, не обижая и не травмируя его при этом.

Следите за тем, что говорите сами, уберите из своей речи нецензурные слова. Ребёнок будет копировать ваше поведение и слова, не осознавая, что это плохо. Поэтому начните с себя.

Ребёнок будет копировать ваше поведение и слова, не осознавая, что это плохо. Поэтому начните с себя. Контролируйте то, что смотрит ваш малыш, какие мультики и передачи он любит. Сейчас у большинства детей есть доступ к интернету, а там очень много видео, которые лучше держать подальше от детских глаз и ушей.

Сейчас у большинства детей есть доступ к интернету, а там очень много видео, которые лучше держать подальше от детских глаз и ушей. Не акцентируйте внимание на мате, если его произносит ребёнок младшего дошкольного возраста, потому что он очень скоро эти слова забудет.

если его произносит ребёнок младшего дошкольного возраста, потому что он очень скоро эти слова забудет. Если ругательства исходят от ребёнка среднего и старшего дошкольного возраста, поговорите с малышом. Не кричите и не ругайтесь, а спокойно объясните, что такие слова — плохие и некрасивые. Стоит упомянуть, что ругательства могут обидеть других людей и что хорошие дети такие слова не произносят (а ваш ребёнок точно самый лучший).

Не кричите и не ругайтесь, а спокойно объясните, что такие слова — плохие и некрасивые. Стоит упомянуть, что ругательства могут обидеть других людей и что хорошие дети такие слова не произносят (а ваш ребёнок точно самый лучший). Контролируйте свои эмоции и сохраняйте спокойствие. Любая ваша реакция, как негативная, так и положительная, может заставить ребёнка повторять эти слова снова и снова.

Любая ваша реакция, как негативная, так и положительная, может заставить ребёнка повторять эти слова снова и снова. Научите ребёнка выражать свои негативные эмоции, например, купите боксёрскую грушу.

Помните, что всё зависит от вас и вашей реакции. Вы не можете полностью изолировать ребёнка от нецензурной лексики, но можете сделать так, чтобы он понимал суть этих слов и не старался повторять услышанные ругательства.