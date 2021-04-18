Происшествия на выходных: в заброшенной больнице плита упала на подростка

В Смолевичах пенсионер попал под поезд и погиб

Утром в пятницу на ж/д станции в Смолевичах 78-летний мужчина из Лепельского района переходил пути перед электричкой Минск — Орша по пешеходному настилу.

Поезд сбил пенсионера. Тот погиб. Обстоятельства выясняются. TUT.BY

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В Бобруйске погиб мужчина. На него рухнула стена гаража

Днём 16 апреля в Бобруйске 60-летний мужчина разбирал гараж возле своего дома. Часть стены рухнула. Спасатели нашли под завалами уже мёртвого мужчину. TUT.BY

В Осиповичах в недостроенной больнице плиты упали на подростка

В Бобруйске водителя доставали из искорёженного авто

Днём в субботу, 17 апреля, обрушились три плиты перекрытия в заброшенной недостроенной больнице в Осиповичах. Одна из них упала на 17-летнего парня. Он воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Спасатели вытащили мальчика и передали скорой. Подросток рассказал, что гулял по «заброшке», а конструкции не трогал. С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.

Видео: МЧС

17 апреля в Бобруйске столкнулись лоб в лоб «Жигули» и «Рено Лагуна». Спасатели доставали водителя «Жигулей» из машины с помощью гидравлического инструмента. Мужчину доставили в больницу. МЧС

В Витебской области в аварии погибли 2 человека

Ночью 18 апреля в Витебской области 37-летний водитель «Пежо» ехал по трассе. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. 36-летняя пассажирка умерла на месте, а водитель — по дороге в больницу. TUT.BY