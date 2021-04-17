Он сказал «Поехали»: 5 самых люксовых машин Юрия Гагарина (фото)

Полёт Юрия Гагарина в космос стал триумфом советской науки и достижением для всего человечества. Он быстро стал мировой звездой, на него обрушился поток наград и подарков. По советским меркам Гагарин стал зажиточным человеком, но ни о какой роскоши в западном понимании речи не шло. Тем не менее Гагарину всё же удалось прикоснуться к красивой жизни — он неоднократно оказывался за рулём или на пассажирском кресле самых люксовых машин планеты. «Robb Report Россия» вспомнил самые знаковые из них.

Сразу по возвращении на Землю Юрию Гагарину выделили четырёхкомнатную квартиру в Звёздном городке. Но пока она строилась, первый человек в космосе продолжал жить в обычной двухкомнатной квартире в типичной «хрущёвке». Да, в его квартире был телевизор, радиоприёмник и прочие атрибуты роскоши по‑советски, но даже в СССР было немало людей, жизнь которых проходила в куда более комфортных условиях. Впрочем Юрий Алексеевич был человеком скромным, к роскоши не стремился и звёздной болезнью не страдал. Не изменили его и многочисленные встречи с высшим руководством СССР и многочисленные международные визиты.

1. ЗИЛ-111В

Гагарин стал не только первым человеком в космосе, но и первым гражданином СССР, которого встречали в Москве с почестями, достойными лидера дружественной социалистической державы. 14 апреля 1961 года из аэропорта Внуково в Кремль Юрия Алексеевича вёз шикарный кабриолет ЗИЛ-111 В. Такие машины обычно использовались только для парадов 7 ноября и во время визитов зарубежных лидеров. Причём встречать Гагарина в аэропорт лично приехал Никита Хрущёв.

Украшенный цветами ЗИЛ промчался по Киевскому шоссе, Ленинскому проспекту и улице Большая Якиманка, обочины и тротуары которых были заполнены людьми. ЗИЛ сопровождали мотоциклисты и другие не менее роскошные машины — лимузины ЗИЛ-111 и седаны ГАЗ-13 «Чайка». Интересно, что и московская, и горьковская машины были выполнены в едином стиле — за дизайн обеих машин отвечал Лев Еремеев. ЗИЛ стоял выше в табеле о рангах, поэтому был больше, мощнее и роскошнее. В длину ЗИЛ-111 В достигал 6,14 метра — на 40 сантиметров длиннее современного Roll Royce Phantom VIII. Это был самый технически совершенный советский автомобиль того времени. Под капотом был установлен могучий V8 объёмом 6,0 литра, который развивал мощность в 200 л.с. и 442 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работал в паре с трёхступенчатой автоматической коробкой передач. Складная крыша кабриолета имела гидравлический привод — для её складывания было достаточно нажать кнопку. Рулевое управление имело гидроусилитель, а тормоза — вакуумный усилитель. Также на машине использовались бескамерные шины.

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Производство ЗИЛ-111 В началось в 1960 году, всего было изготовлено 12 кабриолетов, их которых три — в парадном исполнении. В 1964 году ЗИЛ Гагарина передали в Армению, где кабриолет служил до 2007 года. Уже в XXI веке машина была выкуплена коллекционером Андреем Ковалёвым и отреставрирована.

2. ГАЗ-21 «Волга»

18 апреля 1961 года через шесть дней после полёта Гагарина Совет министров СССР выпустил секретное распоряжение подарить ему автомобиль. Так как «Чайка», не говоря уже о «ЗИЛах», не предназначалась для свободной продажи, то Юрию Алексеевичу выделили «Волгу» — самый роскошный на тот момент автомобиль, который могли получить в личное пользование советские граждане.

Машина Гагарина ничем не отличалась от других ГАЗ-21. Единственной особенностью был чёрный цвет. К тому времени в СССР все чёрные автомобили были исключительно служебными и не продавались на руки. «Волга» Гагарина дожила до наших дней в первозданном виде и хранится в доме-музее первого космонавта в городе Гагарин под стеклянным саркофагом.

ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 по 1970 год. За это время свет увидели три серии модели с разным оформлением передней части: «со звездой», «акулья пасть» и «китовый ус». Гагарину досталась машина второй серии. Такие «Волги» выпускались с 1959 по 1962 год и отличались решёткой радиатора с 16 прорезями. Это последняя версия ГАЗ-21 с маскотом (накапотной фигуркой) оленя.

3. Matra Bonnet Djet VS

В июне 1965 года на авиасалоне в Ле-Бурже Юрий Гагарин заинтересовался крохотным спортивным автомобилем, который стоял на стенде компании Matra — Mecanique Aviation Traction. Вообще-то Matra была аэрокосмической компанией, которая разрабатывала и строила ракеты, но в 1964 году приобрела обанкротившуюся компанию Automobiles René Bonnet автогонщика Рене Бонне. Он строил спортивные машины со стеклопластиковыми кузовами на агрегатах массовых моделей Renault.

Именно спорткар Matra Bonnet Djet VS и привлёк внимание первого человека в космосе. История умалчивает, кому пришла в голову идея подарить Гагарину машину, но уже 26 июля бежево-серое купе с механиком Matra за рулём и запчастями в багажнике въехало в Москву. Машина была построена вокруг пространственной рамы с мотором объёмом всего 1,1 литра от Renault 8 Gordini мощностью 94 л.с. Благодаря стеклопластиковому кузову машина весила всего 600 килограмм, так что это мощности хватало, чтобы набрать 190 километров в час.

Обычно советские граждане, будь то космонавты или генеральные секретари, сдавали подобные подарки в Гохран, но Гагарину разрешили оставить Matra себе. Тем не менее ситуация вышла пикантная — образцовый советский гражданин получил в личное пользование спортивный автомобиль из капиталистической (пусть и с сильной компартией) страны. Разрешил оставить машину себе Гагарину сам секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов, который обсудил ситуацию с начальником первого отряда космонавтов Николаем Каманиным.

Решающую роль сыграли рекомендации заместителя председателя Совета Министров СССР по оборонным отраслям промышленности Леонида Смирнова, министра авиационной промышленности Петра Дементьева и посла СССР по Франции Валериана Зорина. Они посчитали, что такой жест поможет укреплению франко-советских отношений. Тем не менее, Гагарин выезжал на своём «Джете» крайне редко, предпочитая использовать в повседневной жизни «Волгу».

После гибели Юрия Алексеевича машина долгое время стояла без дела в Звёздном городке, после чего её выкупил председатель литовского объединения любителей антикварных машин RIEDUVA Кястусис Индзюлас. Машина была отреставрирована и сейчас находился в Каунасе.

4. Rolls Royce Silver Cloud III

Среди множества зарубежных визитов Гагарина особняком стоит посещение Великобритании. Юрий Алексеевич удостоился встречи с королевой Елизаветой II, а по Лондону и Манчестеру передвигался на Rolls-Royce и Bentley. И если манчестерский Bentley S2 песочного цвета возил и королеву, и президента США Джона Кеннеди во время его визита в Соединённое Королевство, то c Rolls-Royce интересная история. Для Гагарина выделили частный автомобиль! Кабриолет Silver Cloud II был изготовлен для некоего Дж. Френкеля из США и в последствии был доставлен заказчику.

Специально для визита Гагарина Rolls-Royce получил особый номерной знак — YG1 (Yuri Gagarin). Машина оснащалась двигателем V8 объёмом 6,2 литра, который разгонял её до 182 километров в час. Silver Cloud II выпускались с 1959 по 1962 годы. Что до Bentley S2, то он был ближайшим родственником Rolls-Royce — все отличия сводились к иному оформлению передней части. В те годы Bentley принадлежал компании Rolls-Royce, и модельные линейки двух брендов почти полностью совпадали.

5. Citroen DS19

Юрий Алексеевич искренне любил технику и интересовался необычными инженерными решениями, поэтому во время одного из визитов во Францию не смог пройти и мимо ещё одной французской машины — Citroen DS19. Легендарная «Богиня» (аббревиатура DS созвучна французскому слову déesse — богиня), дебют которой состоялся ещё в 1955 году, поражала воображение и 10 лет спустя. Передний привод, полупрозрачная стеклопластиковая крыша, необычная конструкция кузова с силовыми порогами, односпицевый руль и, наконец, гидропневматическая подвеска, которая позволяла изменять дорожный просвет и обеспечивала выдающуюся плавность хода.

Гагарин неоднократно сталкивался с DS19 во Франции (в Пятой республике этот Citroen имел тот же статус, что «Волга» в СССР), а однажды даже побывал за рулём «Богини». Легенда гласит, что Шарль де Голль подарил Юрию Алексеевичу DS19, но доказательств этому нет. В некоторых воспоминаний друзей Гагарина действительно фигурирует Citroen, но, скорее всего, за него просто приняли Matra.