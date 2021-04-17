6 лучших альтернатив пены для бритья: на случай, если она не вовремя закончится

Увы, так же как и другие средства личной гигиены, пена для бритья имеет особенность заканчиваться в самый неподходящий момент. Но прежде чем броситься в магазин или брить кожу насухо — взгляните на этот креативный список лучших заменителей специальной пены.

1. Кокосовое масло

2. Кондиционер для волос

Кокосовое масло является чрезвычайно эффективным увлажняющим средством. Оно также обладает антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает его идеальным для предотвращения раздражения, связанного с бритьем. Однако если у тебя чувствительная или жирная кожа, оно может закупорить тебе поры.Если у тебя закончился крем в середине процесса бритья, кондиционер для волос — простой вариант, который уже есть у тебя в ванной.

Конечно, средство разработано для увлажнения волос, но оно будет оказывать сопоставимый эффект на кожу. Не говоря уже о том, что кондиционер смягчит волосы на теле, облегчая их бритьё.

3. Лосьон

Кремы и лосьоны для лица или рук также предназначены для удержания влаги. Их можно использовать для смазывания кожи во время бритья.

Важно не втереть лосьон в кожу полностью, поскольку тебе нужен тот самый защитный барьер-прослойка между кожей и бритвой.

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4. Гель алоэ

Известный своими целебными свойствами, алоэ вера лечит сгоревшую на солнце кожу, обеспечивая увлажнение наряду с мягким охлаждающим эффектом.

Некоторые люди также включают алоэ в свой уход за кожей, используя его для успокоения и увлажнения. Те же свойства делают алоэ идеальным гелем для бритья.

5. Оливковое масло

Оливковое масло богато полезными для кожи питательными веществами, такими как витамины А, D, Е и К. Оно обладает антиоксидантными свойствами, а также борется с бактериями, что делает его идеальным для использования на коже, в том числе на лице.

Хотя оливковое масло может быть немного жирным для нанесения, с его помощью можно побриться достаточно чисто.

6. Мыло

Мыло — очевидный выбор, когда речь заходит об альтернативах крему для бритья. Оно наверняка есть в ванной комнате, к тому же его легко наносить и смывать.

Однако к нему можно прибегать лишь время от времени: при частом применении мыло сушит кожу сильнее, чем другие средства из нашего списка.

Возможные побочные эффекты

Большинство ингредиентов из списка выше абсолютно безопасны для использования во время бритья и не представляют риска. Тем не менее стоит помнить, что всякий раз, когда ты пробуешь новый продукт по уходу за кожей, теоретически у тебя может возникнуть раздражение, особенно если у тебя чувствительная кожа.

Некоторые области тела могут быть более восприимчивы к раздражению, и лицо — одна из них. Чтобы избежать аллергической реакции, протестируй ингредиент на сгибе локтя, прежде чем наносить его на лицо, которое ты хочешь побрить.