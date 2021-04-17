Как перестать завидовать другим и начать жить своей жизнью: 8 советов психолога

Если тебя раздражает успех других и хочется узнать, как перестать завидовать, то ниже мы подготовили несколько советов, как исцелиться от чувства досады из-за успехов других людей. Предупреждаем, сделать это может получиться не сразу, но результат определенно того стоит!

1. Сравнивай себя с собой, а не с другими

Первый шаг к тому, как избавиться от зависти — это перестать сравнивать себя с остальными. Подобный подход иногда способен принести удовлетворение, но, как правило, оно весьма краткосрочное.

Представим, что ты купил себе новую машину. Поначалу ты испытаешь радость от того, что она дороже автомобилей соседа и коллеги по работе. Но уже в первую же поездку в пробке ты наверняка увидишь кого-то на более статусном авто, испортив себе настроение от долгожданной покупки.

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Важно осознать и смириться с тем, что всегда найдется кто-то, кто будет богаче, умнее, успешнее и моложе тебя — это неизбежно. И вместо того, чтобы отравлять себя сравнением с ними, сопоставь себя нынешнего с собой из прошлого.

Подумай о прогрессе, которого ты достиг, о тех вещах, о которых мог раньше только мечтать, а сейчас имеешь в изобилии. Поверь, чувства, испытанные в момент такого сравнения, наверняка будут достаточно приятными и мотивирующими.

2. Научись благодарности

Ты наверняка уже не раз читал об этом в различных мотивирующих статьях, и не зря этот пункт так часто упоминается. Мы привыкли относиться к тому, что у нас есть, как к должному, и концентрироваться на тех вещах, которых нам не хватает, и в итоге постоянно чувствуем себя обделёнными неудачниками.

Но стоит только осознать, как же много у нас есть — причём не только материальных ценностей, но и таких важных вещей, как любовь, здоровье, образование — и мы почувствуем себя богачами.

Попробуй завести привычку ежедневно вспоминать всё хорошее, что случилось с тобой, и благодарить за это жизнь и увидишь, что уже в скором времени вопрос, как избавиться от чувства зависти, перестанет быть для тебя актуальным.

3. Осознавай и анализируй приступы зависти

Ещё один хороший способ, как можно бороться с завистью — это задуматься о том, что приносит это чувство. В следующий раз, когда оно уколет тебя, внимательно прислушайся к своим ощущениям. Готовы поспорить, что они будут весьма неприятными и контрпродуктивными.

В состоянии зависти мы чувствуем себя несчастными неудачниками, злимся на судьбу, которая к нам «несправедлива», отравляем свой разум злостью, становимся мелочными и приниженными. Неужели это то, кем ты хочешь быть?

Осознав то, насколько негативным является чувство зависти и как плохо оно влияет на твоё самоощущение, тебе станет проще контролировать и бороться с этой эмоцией.

4. Помни, что ни у кого нет всего

Когда мы просматриваем аккаунты известных и красивых инфлюэнсеров или читаем новости об очередной безумно дорогой покупке какой-нибудь звёзды шоу-бизнеса, нам легко начать завидовать этим людям, ошибочно полагая, что у них «есть всё».

Однако ты наверняка слышал, что жизнь таких людей на самом деле часто далека от идеала: многие из них зарабатывают серьёзные болезни и хронический стресс, изматывая себя работой, не могут построить счастливые отношения из-за бесконечных разъездов, да и само ощущение счастья не способны гарантировать ни слава, ни деньги.

Поэтому когда в следующий раз начнешь думать, что у кого-то «жизнь удалась», то напомни себе, что у этого человека наверняка есть свои проблемы, о которых ты не знаешь, и из-за которых он может сам завидовать другим.

5. Не ловись на уловки маркетологов

Мало кто будет спорить с тем, что одна из главных причин, почему сегодня вопрос, как перестать завидовать другим, стал актуален как никогда — это агрессивная реклама, которая преследует нас буквально повсюду.

Маркетологи любят эксплуатировать образ красивого, богатого и уверенного в себе мачо, который получает всё, что хочет. И чтобы стать хоть немного похожим на него, мы готовы купить любой, даже абсолютно ненужный товар, который предлагает модель или актёр, примеряющий на себя эту роль в видеоролике или на плакате.

Важно научиться осознавать, что созданная командой профессионалов иллюзия не имеет ничего общего с реальностью. И прежде чем совершать импульсивную покупку вещи, с которой ты, согласно заверениям рекламы, станешь «круче, привлекательнее и увереннее в себе», подумай — действительно ли тебе нужен этот товар?

И да, просто напоминаем — самоуверенность появляется путем работы над собой, а не благодаря приобретению телефона или дезодоранта.

6. Научись радоваться за других (искренне)

Пожалуй, самый сложный, но очень важный шаг к тому, как перестать завидовать чужим деньгам, успехам и прочим благам. Радость за других — это отличный антидот к такому опасному яду, как зависть.

Прежде чем начинать злиться на «несправедливость» этого мира и думать, как кто-то получил что-то «незаслуженно», остановись на секунду и поразмышляй о том, какую работу пришлось проделать человеку или через какие испытания пройти, чтобы добиться того, что он сейчас имеет.

И даже если его победа стала результатом чистой случайности — разве это не здорово, когда у кого-то всё хорошо? Неужели ты способен испытать удовлетворение, только если все остальные будут несчастны?

Порадуйся за того, у кого всё получилось сегодня, и, возможно, когда завтра и «на твоей улице будет праздник», окружающие поступят так же.

7. Живи полной жизнью

Один из главных секретов, как перестать завидовать другим и жить своей жизнью, это вспомнить, что ты сам кузнец своего счастья, и взяться за метафорическую «кувалду».

Тебя бесит рельефный пресс чувака из инстаграма? Так не открывай новую бутылку пива, а запишись в тренажерку! Раздражают знакомые, которые покупают себе последнюю модель айфона? Так узнай, как можно начать зарабатывать больше, и примени полученные знания на практике!

Возможно (но не точно), ты не сможешь помериться состоянием с Джеффом Безосом, но уверяем: взяв контроль над своей жизнью в собственные руки и настроившись на позитивные изменения, ты однозначно добьешься гораздо большего, чем если будешь неподвижно сидеть и завидовать «счастливчикам».

8. Будь щедрым

Этот совет может показаться странным, но щедрость — весьма действенное противоядие от зависти. Когда ты кому-то что-то даешь, причем не только материальные блага, но и помощь или поддержку, то начинаешь чувствовать внутри полноту и удовлетворенность. А это, как ты мог заметить, противоположные состояния пустоте и недовольству, которые «дарит» зависть.

Поработай на выходных волонтёром, отдай нуждающимся свои старые вещи, перечисли небольшую сумму на пожертвования и сделай это не для того, чтобы «быть хорошим», а от чистого сердца.

В этом случае ты не только получишь в ответ благодарность, но и испытаешь внутри теплоту, с которой станет как-то всё равно, сколько именно яхт есть сейчас у Канье Уэста.