9 апреля 2021 года стало известно о смерти британского принца-консорта. Он скончался в возрасте 99 лет, не дожив всего два месяца до своего 100-летнего юбилея. Однако принц всё равно прожил дольше любого другого мужчины из королевской семьи в истории, а его брак с Елизаветой II стал самым длительным в истории британской монархии.

Младенец в ящике из-под апельсинов

Принц Филипп происходил из греческой королевской семьи. Он родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу у принца Андрея Греческого и Датского (он был братом короля страны Константина I) и матери — принцессы Алисы Баттенберг. В его свидетельстве о рождении указала другая дата — 28 мая. Это связано с тем, что на момент появления принца Филиппа на свет Греция ещё не перешла на григорианский календарь. Его семья имела многочисленные родственные связи с Романовыми — например, его бабушка по отцу, в девичестве Ольга Романова, приходилась дочерью великому князю Константину Николаевичу, племянницей императору Александру II и внучкой Николаю I.

В 1922 году в Греции произошёл государственный переворот, и революционный суд изгнал семью принца Андрея из страны. Троюродный брат король Георг V прислал за греческой королевской семьей британский военный корабль, который перевёз принца Андрея, принцессу Алису и маленького Филиппа во Францию. Большую часть пути Филипп провёл в импровизированной кроватке, сделанной из ящика из-под апельсинов. Во Франции будущий британский принц-консорт впервые пошёл в школу. Принцу Филиппу пришлось рано разлучиться с родителями: когда мальчику исполнилось семь лет, его отвезли в Англию и поселили у родственников Маунтбеттенов в графстве Суррей. В 12 лет Филиппа перевели в школу на юге Германии, а затем в учебное заведение в Шотландии.

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Знакомство, перевернувшее жизнь

Перед Второй мировой войной Филипп решил поступить курсантом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Тогда же он встретился с будущей женой Елизаветой II, которой на тот момент было 13 лет. Он вызвался сопровождать будущую королеву Великобритании, её младшую сестру Маргарет и отца — короля Георга VI — при посещении учебного заведения. Однако первая встреча, на самом деле, состоялась даже раньше этого — в 1934 году на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины.

Филипп зарекомендовал себе в колледже как одного из лучших курсантов, а с началом Второй мировой войны стал участвовать в боевых действиях. Служа на флоте, он вёл переписку с Елизаветой, хотя их отношения начали активно развиваться только после окончания войны. Летом 1946 года он сделал. Король Георг VI тогда поставил условие: чтобы жениться на Елизавете, Филипп должен сменить гражданство. Он отказался от греческого титула и взял фамилию матери — Маунтбеттен. В день свадьбы, которая состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве, Филипп получил титул герцога Эдинбургского. В 1952 году умер король Георга VI. Смерть монарха застала принца Филиппа с женой в Кении, где они оказались в рамках турне по странам Содружества. Именно Филипп был тем человеком, который рассказал Елизавете о смерти её отца. А во время коронации он первым присягнул своей жене на верность.

Непростая семейная жизнь

После вступления Елизаветы II на престол он всегда оказывал ей поддержку, сопровождая жену в многочисленных поездках и помогая ей советом, за что заслужил большое уважение. По неофициальным данным, все важнейшие решения королева принимала только после консультации с мужем. В этом браке родилось четверо детей: в 1948 году принц Чарльз, в 1950-м — принцесса Анна, в 1960-м — принц Эндрю, в 1964-м — принц Эдвард. Однако семейная жизнь не была безоблачной. У Филиппа сложились сложные отношения с его первенцем и наследником британской короны принцем Чарльзом.

Жёсткий характер отца, который мог публично отчитывать сына за проступок, часть заставлял маленького Чарльза плакать. Кроме того, мальчика отдали на обучение в ту же академию в Шотландии, в которой обучался отец. Она была известна своими спартанскими нравами, направленными на воспитание силы воли и выдержки у студентов. Однако то, что в своё время идеально подошло характеру принца Филиппа, рано ставшего независимым от родителей и вынужденного развивать силу характера, совершенно не подходило тихоне Чарльзу. Хотя жёсткий характер осложнял отношения с семьёй, именно жёсткость и внутренний стержень Филиппа позволили ему успешно исполнять обязанности принца-консорта и быть опорой для своей жены. Филипп известен своей активной публичной деятельностью. Он занимался молодёжной политикой и уделял много внимания охране окружающей среды после того, как в 1950-х совершил кругосветку и побывал на Антарктиде. В 1960-х, задолго до эры Илона Маска, принц Филипп начал пользоваться электромобилем, чтобы снизить выбросы в атмосферу. В 1980-х — 1990-х он был президентом Всемирного фонда дикой природы, а затем стал почётным президентом организации. От своей активной публичной деятельности он отошёл только в 2017 году.

Спортсмен и грубиян

Принц Филипп известен тем, что на протяжении всей жизни активно занимался спортом — любил крикет и верховую езду. Даже в преклонном возрасте он сохранил хорошую физическую форму, продолжал водить автомобиль, ходить на охоту и рыбалку. Кроме того, принц-консорт прославился своими неполиткорректными высказываниям. Например, в 1980-х он, принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну, спросил у неё: «Вы же женщина, я не ошибаюсь?» А в 1990-х принц Филипп вызвал скандал высказыванием о глухих детях из Британской ассоциации глухих. Те стояли неподалёку от карибского традиционного ансамбля ударных инструментов в Кардифе. Принц Филипп сказал: «Глухие? Если вы слушаете такую музыку с близкого расстояния, так и неудивительно, что вы глухие».

Филиппу также принадлежит знаменитое высказывание по поводу Советского Союза. В 1960-х на вопрос, хотел бы он посетить СССР, он ответил: «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи». Принц исполнил это желание: в 1973 году он посетил СССР в качестве президента Международной федерации конного спорта; в 1994 году он вместе с Елизаветой II совершил государственный визит в Россию; в 1997-м он побывал на Камчатке и в Хабаровске в качестве почётного президента Всемирного фонда дикой природы. Об ухудшении состояния здоровья принца Филиппа стало известно в начале 2021 года. 17 февраля он попал в больницу из-за плохого самочувствия, ему провели операцию на сердце. Он провёл в больнице почти месяц, а затем в средине марта вернулся в Виндзорский замок. Тогда сообщалось, что госпитализация являлась всего лишь мерой предосторожности. 9 апреля королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа.