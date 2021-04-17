Лукашенко заявил, что американские спецслужбы готовили покушения на него и сыновей

Во время реcпубликанского субботника Александр Лукашенко рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

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— В планах — захват ребёнка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это всё планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей, — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был ещё? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.

Он заявил, что попросил президента России и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России], и «мы их там взяли».

— Живые люди, записали всё, аудио, видео. Не дай бог, они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай бог не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.

Что показали на ОНТ

Одновременно с публикацией заявления Александра Лукашенко на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель сообщил, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси.

В эфире белорусского телевидения показали сюжет о захвате людей, якобы причастных к подготовке покушения на Александра Лукашенко и подготовке переворота.

— Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности, — рассказал Иван Тертель.

По его словам, в результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко.

— Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем, — сказал Иван Тертель. — В состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранные граждане.

В телесюжете рассказали, что заговорщики свои планы назвали кодовым словом «Тишина». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» в онлайн-конференции.

— Была удачная трансформация, не режима, но по крайней мере ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом (президент Египта в с 1970 по 1981 год, при нем Египет начал сближение с США, отказавшись от военной помощи СССР, он также отходить от проводившейся предыдущими властями страны политики арабского национализма и арабского социализма, был убит 1981 году исламскими фундаменталистами. — Прим. TUT. BY). Точка, предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Википедией все пользуются, всем могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать, — говорит политолог.

Из этих слов авторы сюжета делают вывод, что «заговорщики» планировали повторить это [убийство] в Беларуси. Его также назвали одним из организаторов «покушения и переворота», на ОНТ утверждают, что именно он разрабатывал «силовой сценарий». Главным же организатором «переворота» журналисты госканала назвали Юрия Зенковича.

В программе также показали съёмку скрытой камерой во время встречи фигурантов расследования, Александра Федуты и Юрия Зенковича с неизвестными людьми, вероятно, в Москве.

— Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — занять, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска, — говорит Юрий Зенкович.

— Как минимум 30 человек должны быть интернированы (принудительно задержаны. — Прим. TUT. BY) буквально в первый час, — говорит Александр Федута.

В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». Эта информация расходится с данными ФСБ России, там утверждают, что насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

Сюжет завершается словами председателя КГБ Ивана Тертеля.

— Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством на территории Российской Федерации, после того, как комитетом была получена информация о том, что Зенкович намерен намерен прибыть в Москву из США через территорию Польши на встречу со своими сообщниками, подробного обсуждения плана предстоящих действий. Во время встречи в Москве подробно обсуждался план физического устранения главы нашего государства, а также членов его семьи.

Он сообщил, что КГБ обратился в ФСБ России, при содействии которой Зенкович и причастные лица были задержаны.

— КГБ возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений, — подытожил Тертель.

Отметим, что он не назвал статьи, по которым задержанные проходят подозреваемыми. За председателя КГБ это сделали его коллеги из ФСБ. По их данным, уголовное дело расследуется по ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.

Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусёва. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута. На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве.

13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.