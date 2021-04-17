Туи, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Ольга Паздерина
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В субботу, 17 апреля, на площадке за зданием Слуцкого райисполкома развернулась региональная ярмарка. Продавцы приехали их Копыля, Столбцов и других городов региона.

Больше половины товара — саженцы декоративных и плодово-ягодных деревьев и кустарников. Много картофеля, в том числе и семенного.

Некоторые цены (за килограмм):

  • картофель — 0,5−0,9 руб.;
  • лук репчатый — 0,9−1 руб.;
  • морковь — 70 коп.;
  • яблоки — 1,8−2,5 руб.;
  • капуста белокочанная — 0,7−1,8 руб.;
  • перец сладкий — 2,5−9 руб.;
  • помидоры — 3,5−4 руб.;
  • огурцы — 5 руб.;
  • виноград — 4 руб;
  • редис — 3 руб. за пучок;
  • свёкла — 0,7 руб.

Шашлык, за порцию 100 г:

  • свиной — 2,9 руб.;
  • куриный — 1,5 руб.

Цены на охлаждённое мясо:

  • свинина, 1 сорт (разруб) — 5,47−7 руб.;
  • рулька свиная — 3,45 руб.;
  • говядина — 10−12 руб.
Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)
Фотографии: Ольга Паздерина
Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Туи, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

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Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

Саженцы, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)