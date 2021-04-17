Туи, семенной картофель, клубника и шашлык. Что продают на региональной ярмарке в Слуцке (+ цены)

В субботу, 17 апреля, на площадке за зданием Слуцкого райисполкома развернулась региональная ярмарка. Продавцы приехали их Копыля, Столбцов и других городов региона.
Больше половины товара — саженцы декоративных и плодово-ягодных деревьев и кустарников. Много картофеля, в том числе и семенного.
Некоторые цены (за килограмм):
- картофель — 0,5−0,9 руб.;
- лук репчатый — 0,9−1 руб.;
- морковь — 70 коп.;
- яблоки — 1,8−2,5 руб.;
- капуста белокочанная — 0,7−1,8 руб.;
- перец сладкий — 2,5−9 руб.;
- помидоры — 3,5−4 руб.;
- огурцы — 5 руб.;
- виноград — 4 руб;
- редис — 3 руб. за пучок;
- свёкла — 0,7 руб.
Шашлык, за порцию 100 г:
- свиной — 2,9 руб.;
- куриный — 1,5 руб.
Цены на охлаждённое мясо:
- свинина, 1 сорт (разруб) — 5,47−7 руб.;
- рулька свиная — 3,45 руб.;
- говядина — 10−12 руб.