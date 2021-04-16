Новые поступления и большие распродажи в универмаге «Слуцк»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

В секциях: «Женская одежда», «Женское бельё»

Трикотажные изделия ОАО «Полесье»

Трикотажные и чулочно-носочные изделия ТМ «Марк Формэль».

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В секции «Электротовары»

Стиральных машины, холодильники «Атлант».

В секции «Все для сада и огорода»

Саженцы плодовых деревьев, рассада клубники.

БОЛЬШИЕ РАСПРОДАЖИ!

Универмаг «Слуцк» секция «Детский мир» и «Дом торговли» секция «Товары для детей» ул. Ленина, 138

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА для мальчиков и девочек, КУРТКИ и др. от ОАО «Жлобинская Швейная фабрика»

СКИДКА -35% НА ВСЁ до 31.05.2021 г.

Секции «Женская обувь», «Мужская обувь»

РАСПРОДАЖА ОБУВИ зимнего и весенне-осеннего ассортимента

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568