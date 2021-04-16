В Минске начался процесс над Тимой Белорусских. Его судят за наркотики

Тиму Белорусских, исполнителя хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка», в январе 2021 года задержали с наркотиками в одном из игровых клубов. В пятницу, 16 апреля, внимание нескольких тысяч его фанатов приковано к суду Московского района Минска. Тиму Белорусских судят по ч.1 ст. 328 УК РБ. Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фанаты у входа и ограниченное количество мест в зале

Тима Белорусских, он же Тимофей Морозов, до суда находился под залогом. Процесс по его делу должен начаться в 10.30. К зданию суда артист приехал к 10.00. С ним Мария Колесова-Гудилина, его защитник, известный адвокат. От комментариев прессе он отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение». По пути в суд он также записал видео для своих поклонников. В нем он поблагодарил всех за поддержку.

— Всё будет классно, буду держать вас в курсе по возможности, вечером скину пост, где попытаюсь всё вам рассказать, объяснить со своей колокольни.

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В 10.06 приехала группа поддержки артиста. Общаться с журналистами они тоже отказались.

Люди, которые приехали в суд, не сразу понимают, что происходит.

— Наверное, судят какую-то знаменитость, — замечая толпу журналистов, растерянно говорит женщина на выходе из суда.

Все, кто пришёл на процесс над Тимой Белорусских, заходят в здание по одному. На входе у них, как и положено в суде, проверяют документы, но, так как людей много, у входа выстроилась очередь. Из журналистов пропустили только госСМИ и «Комсомольскую правду». Остальные, как и небольшая часть группы поддержки, стоят на улице.

— Все, кто пришёл на суд Тимы Белорусских, отойдите в сторонку, — обращается к толпе милиционер, который дежурит у входа.

В 10.23 сотрудник суда вышла к ожидающим: «Все места в зале по делу Морозова заняты». Это значит, больше никого не пропустят, в том числе и журналистов.

Судебное заседание продолжается.

Дело Тимы Белорусских

Напомним, 22-летнего Тиму Белорусских задержали ночью, 6 января, в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нём было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Его отпустили под залог.

Уголовное дело в отношении певца и его 25-летнего знакомого прокуратура направила в суд 25 марта. Согласно материалам дела, парни в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное обнаружили милиционеры.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме.