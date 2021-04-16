ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Витебска». Прогноз на матч

В пятницу, 16 апреля, в рамках пятого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Витебска». Матч пройдёт на стадионе ЦСК «Витебский». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 20:45.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Витебск». Команда из Витебска в первых четырёх матчах набрала пять очков. Примечательно, что команду «прорвало» только в последнем четвёртом туре. До этого, в трёх сыгранных матчах, «северяне» показали худший показатель в атаке в высшей лиге: игроки не забили за почти 300 сыгранных минут ни одного гола. Однако, в матче с мозырской «Славией», в четвёртом туре, нападающий команды Руслан Теверов оформил голевой дубль и открыл счёт голам «Витебска». Зато в Кубке Беларуси «северяне» достойно сыграли против БАТЭ в двухматчевом противостоянии, правда, всё-таки проиграли борисовчанам в четвертьфинале 3:5 по сумме двух матчей (1:2 и 2:3).

Но вернёмся к чемпионату. Не смотря на то, что команда смогла забить только в четвёртом матче, можно отметить в выступлениях на внутренней арене матч с минским «Динамо», который завершился со счётом 0:0. «Витебск» достаточно неплохо играет в обороне и в предстоящем матче случчанам будет тяжело взломать защиту «Витебска». «Северяне» пропустили только один мяч за четыре тура, да и то это был нелепый автогол (мяч, забитый в свои ворота в матче с жодинским «Торпедо-БелАЗ»).

ФК «Слуцк». Случчане в прошедшем домашнем матче сенсационно обыграли жодинский «Торпедо-БелАЗ» с уверенным счётом 2:0, эта победа для случчан была более чем заслуженной. Сейчас календарь у «бело-синих» будет немого проще: матч с «Витебском», затем — со «Славией». Проходных соперников в высшей лиге нет, и в футбол умеют играть все, однако, эти команды не флагманы чемпионата и в игре с ними можно брать очки.

«Витебск» для случчан будет непростым соперником из-за того, что соперник играет хорошо в защите. Если «бело-синие» сыграют так же уверенно, как в прошедшем домашнем матче, то очки вполне удастся увезти из Витебска. В любом случае в Витебске сойдутся равные соперники как по составу, так и по амбициям. Положение в турнирной таблице у команд плюс-минус одинаковое, всё-таки на старте все равны, а чемпионат стартовал недавно.

Прогноз на матч. В матче много забитых голов не будет: тотал меньше 2.5. Коэффициент — 1.53

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.