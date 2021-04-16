В пятницу, 16 апреля, в рамках пятого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против «Витебска». В матче забитых голов не было, матч завершился с нулями на табло.

На 88-ой минуте матча, Жулио Сезар (защитник «Витебска») не реализовал пенальти (мимо ворот).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. В соперниках — ФК «Славия» (Мозырь). Следите за анонсом!

Прогноз «Кур'ера» на матч «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.53 в матче сыграл.