Сейчас тема открытия в Слуцке так называемых «азиатских» магазинов наиболее обсуждаемая. Так вот, хочу высказать свою точку зрения.

Вообще весь рынок легпрома в Слуцке я бы поделила в основном на государственную торговлю преимущественно белорусскими товарами, частников с импортными товарами преимущественно российского и китайского производства и этих самых «азиатов», которые только пришли в Слуцк.

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Так вот «азиатские» магазины стали первыми конкурентами в первую очередь государственной торговле. И, сдавая в аренду площади «азиатам», основной урон наносится ей, госторговле. Но лица, которые должны вмешаться, преимущественно молчат. Это их право.

Если сравнивать, то азиатские товары всё-таки дешевле, с этим не поспоришь. О качестве швов, носкости, которые оставляют желать лучшего, говорить бесполезно. Швейные иглы бьют ткань и образуются дыры. Сама однажды столкнулась. Но это личное дело выбора каждого.

Белорусский трикотаж отстаёт по моделям и ценам. Давно работает эра интернета и, хотим мы или нет, все ориентируются на ютуб, тик-ток, блогеров в выборе моделей одежды. Те же китайские сайты. Все хотят идти в ногу с мировыми моделями интернета. Соответственно, и продаёт, и зарабатывает тот, кто первый отшил и отдал в продажу.

В конце концов надо ориентироваться на спрос и предпочтение потребителей, что у нас получается не очень хорошо. Вспоминается случай, когда я хотела купить ребёнку халат. Мне неважно, кто его производитель, я хотела махровый халат на мальчика зелёного, синего, голубого цветов. Но мне был предложен халат в красно-синюю клетку белорусского производства.

Спросила:

— Когда будет другой цвет?

— Когда ткань в клетку закончится, — ответили мне.

Вот в этом ответе и кроется вся суть. В этом подходе надо что-то менять. Не удивительно, что в конечном итоге получаем заполненные склады и минусовую прибыль. И сколько бы не говорили о китайских товарах, но, бесспорно, по новизне моделей и учитыванию вкусов и предпочтений они на первом месте. Они молниеносно подстраиваются под спрос, быстро меняют модели и новинки, учитывают мнения конечного потребителя.

Я за государственную торговлю, но в таком случае нужно менять модели и подходы. Мир движется вперёд, он меняется, и от конкуренции не уйти.

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Напомним, что ранее «Кур'ер» публиковал мнения случчан про магазины одежды: