«Радуга» в Слуцке закрылась, «Терем» тоже. Но что с ним будет, пока неизвестно

С пятницы, 16 апреля, закрылся торговый центр «Радуга». В его здании откроется магазин «Санта». Это запланировано на 28 апреля.



Об этом «Кур'еру» сообщила Оксана Жицкая, заведующая бывшим торговым центром «Радуга».

Ресторан «Терем» тоже уже не работает. «Санта» не взяла его в аренду, поэтому пока неизвестно, что будет с этим заведением общепита. А вот «Строймаркет» и дальше продолжает свою работу.

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Оксана Жицкая рассказала, что сегодня из бывшей «Радуги» вывозят товар. Все сотрудники остались на своих рабочих местах, никто не уволен. Заведующая добавила, что с понедельника будут завозить товар для нового магазина «Санта».

Напомним, что торговый центр «Радуга» в Слуцке открылся 5 ноября 2015 года. Торговый дом «Радуга-Свет» перестроил производственные помещения бывшей текстильной фабрики под супермаркет и ресторан. Вместе с «Радугой» на бывшей фабрике разместился «Строймаркет», принадлежащий ООО «Солстройкомплект». Он продолжает работу.

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