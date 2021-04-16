На рынке в изобилии семена цветов, саженцы роз, деревьев, кустарников. Цены на деревья варьируются от 12 до 20 рублей, а кустарников — от 6 рублей. Большой выбор лука-севка — 5,5 до 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11.00 часов пятницы, 16 апреля.
Овощи
- Свекла — 1 рубль.
- Морковь — 1 рубль.
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля.
- Капуста пекинская — 2,8 рубля.
- Помидоры — 4,8 рубля.
- Огурцы (большие) — 4 рубля.
- Лук репчатый — 1 рубль.
- Чеснок — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рублей (за 1 кг. урожая прошлого года), 10 рублей за 1 кг. (урожай этого года).
- Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан, 200 гр).
- Бобы - 2 рубля (ведёрко).
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).
- «Хреновина» (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра).
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан 200 гр.).
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (за 100 гр).
- Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 гр).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 5,5−12 рублей.
- Роза — 12 рублей (любой сорт).
- Яблоня — 12 рублей.
- Персик — 20 рублей.
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей.
- Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей.
- Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль.
- Каллы зелёные — 3 рубля.
Фрукты, ягоды
- Авокадо — 15 рублей.
- Гранат — 6 рублей.
- Яблоки — 2,5 рубля, местные (у частников) -1,5 рубля.
- Груша — 3,8−4,2 рубля.
- Виноград — 5−12 рублей.
- Апельсины — 5 рублей.
- Мандарины — 4,5 рубля.
- Лимоны — 5 рублей.
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
- Хурма — 4 рубля.
- Грейпфрут — 6 рублей.
- Орех грецкий — 10 рублей.
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 л).
- Фасоль — 1 рубль.
Приправы и мёд
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 гр).
- Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л).
- Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей (за 0,5 л).
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг).
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг).
- Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг).
- Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг).
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг).
- Свёкла — 6 рублей (за 1 кг).
- Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг).
- Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 л).
- Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 л).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (за 1 кг).
- Скумбрия — 5 рублей (за 1 кг).