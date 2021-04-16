На рынке в изобилии семена цветов, саженцы роз, деревьев, кустарников. Цены на деревья варьируются от 12 до 20 рублей, а кустарников — от 6 рублей. Большой выбор лука-севка — 5,5 до 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11.00 часов пятницы, 16 апреля.

Овощи

Свекла — 1 рубль.

Морковь — 1 рубль.

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля.

Капуста пекинская — 2,8 рубля.

Помидоры — 4,8 рубля.

Огурцы (большие) — 4 рубля.

Лук репчатый — 1 рубль.

Чеснок — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рублей (за 1 кг. урожая прошлого года), 10 рублей за 1 кг. (урожай этого года).

Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан, 200 гр).

Бобы - 2 рубля (ведёрко).

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).

«Хреновина» (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра).

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан 200 гр.).

Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр).

Зелень

Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (за 100 гр).

Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 гр).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 5,5−12 рублей.

Роза — 12 рублей (любой сорт).

Яблоня — 12 рублей.

Персик — 20 рублей.

Груша, вишня, черешня — 15 рублей.

Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей.

Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль.

Каллы зелёные — 3 рубля.

Фрукты, ягоды

Авокадо — 15 рублей.

Гранат — 6 рублей.

Яблоки — 2,5 рубля, местные (у частников) -1,5 рубля.

Груша — 3,8−4,2 рубля.

Виноград — 5−12 рублей.

Апельсины — 5 рублей.

Мандарины — 4,5 рубля.

Лимоны — 5 рублей.

Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).

Хурма — 4 рубля.

Грейпфрут — 6 рублей.

Орех грецкий — 10 рублей.

Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 л).

Фасоль — 1 рубль.

Приправы и мёд



Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 гр).

Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л).

6 рублей (за 0,5 л). Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей (за 0,5 л).

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг).

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг).

Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг).

Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг).

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг).

Свёкла — 6 рублей (за 1 кг).

Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг).

Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 л).

Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 л).

Рыба

