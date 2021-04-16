На рынке в изобилии семена цветов, саженцы роз, деревьев, кустарников. Цены на деревья варьируются от 12 до 20 рублей, а кустарников — от 6 рублей. Большой выбор лука-севка — 5,5 до 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11.00 часов пятницы, 16 апреля.

Овощи

  • Свекла — 1 рубль.
  • Морковь — 1 рубль.
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля.
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля.
  • Помидоры — 4,8 рубля.
  • Огурцы (большие) — 4 рубля.
  • Лук репчатый — 1 рубль.
  • Чеснок — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рублей (за 1 кг. урожая прошлого года), 10 рублей за 1 кг. (урожай этого года).
  • Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан, 200 гр).
  • Бобы - 2 рубля (ведёрко).
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).
  • «Хреновина» (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра).
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан 200 гр.).
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр).

Зелень

  • Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (за 100 гр).
  • Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 гр).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 5,5−12 рублей.
  • Роза — 12 рублей (любой сорт).
  • Яблоня — 12 рублей.
  • Персик — 20 рублей.
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей.
  • Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей.
  • Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль.
  • Каллы зелёные — 3 рубля.

Фрукты, ягоды

  • Авокадо — 15 рублей.
  • Гранат — 6 рублей.
  • Яблоки — 2,5 рубля, местные (у частников) -1,5 рубля.
  • Груша — 3,8−4,2 рубля.
  • Виноград — 5−12 рублей.
  • Апельсины — 5 рублей.
  • Мандарины — 4,5 рубля.
  • Лимоны — 5 рублей.
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
  • Хурма — 4 рубля.
  • Грейпфрут — 6 рублей.
  • Орех грецкий — 10 рублей.
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 л).
  • Фасоль — 1 рубль.

Приправы и мёд

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 гр).
  • Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л).
  • Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей (за 0,5 л).

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг).
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг).
  • Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг).
  • Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг).
  • Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг).
  • Свёкла — 6 рублей (за 1 кг).
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг).
  • Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 л).
  • Грибы маринованные — 4 рубля (за 0,5 л).

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля (за 1 кг).
  • Скумбрия — 5 рублей (за 1 кг).