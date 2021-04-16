В Кировском районе задержали женщину, которая через 9 лет после убийства матери убила отца

В Кировском районе по подозрению в убийстве отца задержана 31-летняя женщина, жительница деревни Столпище Кировского района. Ранее она получила 9 лет лишения свободы за убийство матери, сообщает Следственный комитет.

Вечером, 10 апреля, женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с 74-летним отцом, после чего стала его избивать: руками, топором и другими предметами, которые ей попадались под руки. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. В ходе расследования следователи осмотрели места происшествия, изъяли предполагаемые орудия преступления и назначили экспертные исследования, включая психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемой.

Обвиняемая ранее уже была осуждена на 9 лет лишения свободы за убийство матери, где в качестве орудия преступления она использовала топор.

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Продолжается производство необходимых следственных действий.