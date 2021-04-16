Победительницы премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк» рассказали, как изменилась их жизнь после неё

В пятницу, 16 апреля, в пиццерии PizzaSmile пройдёт третья по счёту премия «Instagram года #Слуцк», которую учредила газета «Кур'ер» три года назад. Уже определены победители, которых мы вместе с партнёрами наградим в торжественной обстановке.

«Кур'ер» поговорил с победительницами Премии прошлых лет и узнал, как изменилась их жизнь после проекта.

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Екатерина Алешкевич, победительница 2019 года, номинация «InstaЛайфстайл»

«В моей жизни всё очень сильно поменялось. Я развелась с мужем. У меня случился рецидив болезни. Я прошла через большую личностную трансформацию. Теперь я точно знаю, что всё могу сама.

Сейчас я прохожу лечение, осваиваю новую профессию, хочу работать удалённо, так как моя прежняя работа очень нагружает поясницу, а у меня там метастазы в трёх позвонках.

Несмотря на все трудности, я ощущаю счастье каждый день. У меня есть любимый человек и много планов на будущее. Может, всё так перевернулось из-за той красивой статуэтки, которую «Кур'ер» вручил мне два года назад?" — рассказала Екатерина.

Екатерина Скрынникова, победительница 2020 года, номинация «Вдохновение»

«Что же изменилось в моей жизни после Премии Instagram? Я по-прежнему веду свой блог: о ретро, о стиле и моде, об искусстве, творчестве и путешествиях. У меня, в основном, женская аудитория.

За последний год в мой ретро-блог пришли люди из-за рубежа, появились подписчики из Польши, Чехии, Дании, Германии, США, России, Крыма. Это очень подстёгивает дальше развиваться и творить. Очень многие пишут мне слова благодарности, восхищения, говорят, что я вдохновляю. Это приятно, что моё творчество и жизнь находит положительный отклик у людей.

Из последних изменений: аудитория значительно выросла, я начала участвовать в винтажных международных марафонах, изучать французский язык, профессию визуального менеджера и вести страницу в Tik-Tok", — рассказала Екатерина.

Марта Грибко, победительница 2020 года, номинация «Дневник»

«После Премии я поняла, что мой блог интересен людям, и решила развивать его. Стала чаще выходить в сториз, возобновила рубрику, в которой читаю книги в прямом эфире, начала делиться полезными находками и сервисами, которыми пользуюсь сама.

В блоге появились личные темы, которые я уже не стесняюсь обсуждать со своими подписчиками. Я обрела много новых добрых и полезных знакомств.

Блог стал моим хобби, которое каждый день вносит разнообразие в мою декретную жизнь", — рассказала Марта.

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

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