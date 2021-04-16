Россия готова помочь Беларуси в расследовании геноцида белорусов в годы ВОВ

Российские следователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны, заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитете (СК) России. Об этом сообщает РИА «Новости».

— В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег с просьбой оказать содействие при расследовании уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь, — сказала Светлана Петренко.

Также она отметила, что российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а специалисты ГУК (КЦ) СК России, в распоряжении которых есть новейшая криминалистическая техника, оказать возможное содействие.