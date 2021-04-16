Недавно перечитала повесть «Круги» известного белорусского писателя Янки Скригана. В ней писатель, в том числе, рассказывает о местах своего детства. Не все знают, что он долго жил на Случчине, где у его родителей был хутор.





Его отец в начале 20 века купил небольшой кусок земли под Слуцком, где построил дом. Своё прежнее имение в Трухановичах на Копыльщине он оставил старшей дочери в приданое.

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Я проехала на велосипеде по местам, воспетым писателем. Маршрут пролегал по дороге Городище — Гольчицы. Дорога ведёт мимо Гороховки, справа виднеется Заболоть. Про эти деревни писатель тоже упоминает в «Кругах». Везде поля. Эти земли Скриган называет неудобицей — с песками, болотами, мхами. Но и сегодня люди умудряются выращивать на таких почвах культурные растения.

Хвоевица — место, где жил писатель

За полями начинается лес. Вот здесь, при въезде, и находится та самая Хвоевица, где был хутор семьи Скриганов. Его расположение я узнала от местных жителей. Дорога приводит туда, где стояли постройки. Соседом Скриганов был народный доктор Прокофий Бартошик. Про Прокофия Даниловича и его семью Янка Скриган много рассказывает в повести «Круги».

Какие ещё места описаны в книге

Любуюсь пением птиц, красивой природой. Завораживают сосны. Янка Скриган пишет, что песчаные холмики были покрыты низкорослыми хвойниками. Вот почему появилось название Хвоевица. Отсюда Иван пешком ходил на учёбу в Слуцк. Я попыталась представить, что он видел в пути: лес, поля, Случь с притоками. Проходил мимо Городища, Гороховки, видел издалека Заболоть, Прощицы. Все эти деревни он упоминает в связи с разными событиями жизни.

Писатель учился в Слуцке в Белорусской гимназии, потом в сельскохозяйственном техникуме. В 1924 году Янка Скриган стал сотрудником слуцкой окружной газеты «Сельский строитель». Ещё перед войной землю у Скриганов национализировали. Дом разобрали и перевезли в Городище, до наших дней он не сохранился. В Василинках и в Городище живут потомки близких родственников писателя.

Как отмечали 115-летие Янки Скригана

Читала, как в прошлом году в Минске отмечали 115-ый юбилей писателя. На мероприятии присутствовали представители общественности Копыльского района и дочка писателя Елена Скриган. Они гордятся, что Янка Скриган родился на их земле. Там есть музей писателя. Директор школы агрогородка Камень Копыльского района Галина Василевич рассказывала о школьном музее известного соотечественника. Она вспоминала, как собиралась экспозиция, как учителя вместе с учениками своими руками лепили макет дома писателя.

Думаю, что у нас нужно более активно популяризировать творчество Янки Скригана. На въезде в лес можно было бы сделать табличку с указанием места, где жил известный писатель.

Как выглядит сейчас место, где жил писатель

Сейчас это место больше похоже на свалку. Пластик, бумага, бутылки, куски полиэтилена, проводов и проволоки. Стоят почерневшие тюки соломы, куча гнилой картошки. На дерево кто-то умудрился забросить телевизор. Остатки кострища, в котором валяются ветки сосны с зеленой хвоей. На повороте дороги, ведущей на место бывших хуторов, спилены деревья. Место вырубки разворочено колёсами тяжёлой техники.

Интересно, кто теперь хозяин этих мест? Хочется спросить тех, кто создал свалку: «Вам не стыдно перед своими потомками? Что им оставите: память о достойных людях или захламлённые леса?»

СПРАВКА. Янка (Иван) Алексеевич Скриган родился 3 (16).11.1905 года в селе Трухановичи, Копыльского района, белорусский писатель. Учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета БГУ (1928—32). Печатается с 1924 года. Известные произведения: сборник рассказов и повестей «Бури над заводью» (1929), «Встречи» (1935), «Рассказы» (1956), «Наталья» (1957), «Скажи одно слово» (1961), «Моя повесть» (1964), «Круги» (1969). Издавался на белорусском и русском языках. Известен, как критик, переводчик произведений Бунина, Горького, Бабеля и др.

