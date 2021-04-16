Недавно перечитала повесть «Круги» известного белорусского писателя Янки Скригана. В ней писатель, в том числе, рассказывает о местах своего детства. Не все знают, что он долго жил на Случчине, где у его родителей был хутор.

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Его отец в начале 20 века купил небольшой кусок земли под Слуцком, где построил дом. Своё прежнее имение в Трухановичах на Копыльщине он оставил старшей дочери в приданое.

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Я проехала на велосипеде по местам, воспетым писателем. Маршрут пролегал по дороге Городище — Гольчицы.

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган
Велосипедный маршрут к бывшему хутору Янки Скригана. Место хутора отмечено кружком
Дорога ведёт мимо Гороховки, справа виднеется Заболоть. Про эти деревни писатель тоже упоминает в «Кругах». Везде поля. Эти земли Скриган называет неудобицей — с песками, болотами, мхами. Но и сегодня люди умудряются выращивать на таких почвах культурные растения.

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Хвоевица — место, где жил писатель

За полями начинается лес. Вот здесь, при въезде, и находится та самая Хвоевица, где был хутор семьи Скриганов. Его расположение я узнала от местных жителей. Дорога приводит туда, где стояли постройки. Соседом Скриганов был народный доктор Прокофий Бартошик. Про Прокофия Даниловича и его семью Янка Скриган много рассказывает в повести «Круги».

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган
Поворот на хутор, где жили Скриганы
Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган
Эта дорога ведёт в Хвоевицу

Какие ещё места описаны в книге

Любуюсь пением птиц, красивой природой. Завораживают сосны. Янка Скриган пишет, что песчаные холмики были покрыты низкорослыми хвойниками. Вот почему появилось название Хвоевица. Отсюда Иван пешком ходил на учёбу в Слуцк. Я попыталась представить, что он видел в пути: лес, поля, Случь с притоками. Проходил мимо Городища, Гороховки, видел издалека Заболоть, Прощицы. Все эти деревни он упоминает в связи с разными событиями жизни.

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган
Русло Случи
Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Писатель учился в Слуцке в Белорусской гимназии, потом в сельскохозяйственном техникуме. В 1924 году Янка Скриган стал сотрудником слуцкой окружной газеты «Сельский строитель». Ещё перед войной землю у Скриганов национализировали. Дом разобрали и перевезли в Городище, до наших дней он не сохранился. В Василинках и в Городище живут потомки близких родственников писателя.

Как отмечали 115-летие Янки Скригана

Читала, как в прошлом году в Минске отмечали 115-ый юбилей писателя. На мероприятии присутствовали представители общественности Копыльского района и дочка писателя Елена Скриган. Они гордятся, что Янка Скриган родился на их земле. Там есть музей писателя. Директор школы агрогородка Камень Копыльского района Галина Василевич рассказывала о школьном музее известного соотечественника. Она вспоминала, как собиралась экспозиция, как учителя вместе с учениками своими руками лепили макет дома писателя.

Думаю, что у нас нужно более активно популяризировать творчество Янки Скригана. На въезде в лес можно было бы сделать табличку с указанием места, где жил известный писатель.

Как выглядит сейчас место, где жил писатель

Сейчас это место больше похоже на свалку. Пластик, бумага, бутылки, куски полиэтилена, проводов и проволоки. Стоят почерневшие тюки соломы, куча гнилой картошки. На дерево кто-то умудрился забросить телевизор. Остатки кострища, в котором валяются ветки сосны с зеленой хвоей. На повороте дороги, ведущей на место бывших хуторов, спилены деревья. Место вырубки разворочено колёсами тяжёлой техники.

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган
Место, где стоял дом писателя. Фото: Светлана Правдинская
Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Телевизор на дереве, куча гнилой картошки. Как выглядит сейчас место под Слуцком, где жил белорусский писатель Янка Скриган

Интересно, кто теперь хозяин этих мест? Хочется спросить тех, кто создал свалку: «Вам не стыдно перед своими потомками? Что им оставите: память о достойных людях или захламлённые леса?»

СПРАВКА. Янка (Иван) Алексеевич Скриган родился 3 (16).11.1905 года в селе Трухановичи, Копыльского района, белорусский писатель. Учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета БГУ (192832). Печатается с 1924 года. Известные произведения: сборник рассказов и повестей «Бури над заводью» (1929), «Встречи» (1935), «Рассказы» (1956), «Наталья» (1957), «Скажи одно слово» (1961), «Моя повесть» (1964), «Круги» (1969). Издавался на белорусском и русском языках. Известен, как критик, переводчик произведений Бунина, Горького, Бабеля и др.