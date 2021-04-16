Эхо недели: видео «Кур'ера» с невозмутимым рыбаком из Слуцка стало мемом, а «Радуга» закрылась

На этой неделе обычный рыбак из Слуцка проснулся знаменитым. Журналист «Кур'ера» Алесь Достанко снял на видео, как пенсионер невозмутимо ловит рыбу во время пожара, и эти кадры разошлись по главным медиа Беларуси и России. Торговый центр «Радуга» на улице 14 Партизан закрылся. А «Кур'ер» вовсю готовился к премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021».

В городе и районе

Во вторник, 13 апреля, в 11-м городке загорелась пойма реки Случь. Огонь тушили 4 пожарные машины. В это время на берегу Случи сидели рыбаки и невозмутимо ловили рыбу, пока по сухой траве к ним подбиралось бушующее пламя. Одного из таких рыбаков заснял Алесь Достанко. И это видео разошлось по сети, появилось не только в ведущих СМИ Беларуси, но и в крупнейших российских изданиях. И даже в «Вечернем Урганте». Потом «Кур'ер» нашёл знаменитого рыбака. Он — обычный слуцкий пенсионер и даже не подозревает, каким знаменитым стал.

Торговый центр «Радуга» в Слуцке закрылся . В помещении бывшего супермаркета с 28 апреля будет магазин «Санта». А судьба ресторана «Терем» пока не определена.

. В помещении бывшего супермаркета с 28 апреля будет магазин «Санта». А судьба ресторана «Терем» пока не определена. На 20.00 пятницы намечена третья премия «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк». Почитайте, кто получал премию в прошлые годы и как изменилась жизнь победителей. Вручение пройдёт в пиццерии PizzaSmile. Посмотрите , какой там сейчас интерьер.

премию в прошлые годы и победителей. Вручение пройдёт в пиццерии PizzaSmile. , какой там сейчас интерьер. Появится новый пробный рейс «Солигорск — Великая Слива». По нему можно будет ездить 1 месяц с 17 апреля.

«Солигорск — Великая Слива». По нему можно будет ездить 1 месяц с 17 апреля. На «Чехова» и на «Молодёжном центре» поставили новые киоски «Белсоюзпечати». В них лучше просматриваются витрины, чем в тех, что были раньше.

Больше половины дороги от Слуцка до Солигорска в течении ближайших пяти лет планируют сделать платной для транспорта тяжелее 3,5 тонн.

сделать платной для транспорта тяжелее 3,5 тонн. В субботу на площадке за райисполкомом и на рынке пройдёт региональная ярмарка. В другие выходные будут проходить местные ярмарки до 2 мая.

Коронавирус

В Слуцке прививают от COVID-19 людей старше 60 лет. Слуцкую больницу включили в список медучреждений, где лечат людей с коронавирусом.

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Происшествия

Вечером в воскресенье, 11 апреля, на подъезде к Бобруйску легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Водителя выбросило в окно. Он остался жив. Машина задымилась, её потушили берёзовым соком. Вечером 11 апреля загорелась квартира в Слуцке в девятиэтажке на «Сахарном». МЧС опубликовало видео и фото с места происшествия.

Под Витебском 11 апреля приезжие подростки ранили лебедя из арбалета. Птицу не удалось спасти, она умерла. Жители посёлка плакали, потому что лебедь давно жил у них на озере. Стрелявшего задержали.

Ночью в среду, 14 апреля, в частном секторе напротив улицы Зелёной загорелся дом. На место приехали 6 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет.

Почитать и посмотреть

11 апреля исполнилось 10 лет со дня взрыва в Минском метро. Журналист Иван Прус предоставил «Кур'еру» свой сюжет о трёх белорусах, чьи судьбы изменил теракт.

В преддверии Пасхи и Радуницы «Кур'ер» опубликовал советы, как правильно почистить памятник, чтобы его не повредить. Также у нас есть полезная статья для тех, кто собирается пройти техосмотр машины. Ещё один материал-консультация — о том, как защитить себя от клещей и что делать, если клещ укусил.

12 апреля исполнилось 60 лет полёту Юрия Гагарина — первого человека в космосе. К этому событию приложили руку и случчане. Проверьте, хорошо ли вы знаете факты из жизни случчан, связанных с космической сферой.

Житель Селища Виктор Неделько сделал декоративную пушку и поставил её возле входа во двор. Посмотрите, какая.

Мнения

На прошлой неделе депутаты приняли в первом чтении новый кодекс об образовании, по которому «родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Узнав об этом, внештатный автор «Кур'ера» Владимир Амельченя написал о том, как воспитывал своих детей.

89-летняя случчанка Нина Ивановна, которая читает нашу газету через очки и лупу, поблагодарила за благотворительную подписку.

Случчанка Юлия задалась вопросом, почему бы в Слуцке вместо газонов не сделать велодорожки. Случчанка Наталья поделилась историей, как она 32 года назад побывала с учениками в доме Юрия Гагарина. Галина, которая работает на рынке, высказалась об «азиатских» магазинах. А Агнесса обратила внимание, что детская площадка в центре Слуцка поломана.