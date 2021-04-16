Кто и почему читает «Кур`ер»: Марина Лещенко, директор FABERLIC в Слуцке
Газета – это классика, которая будет жить ещё многие годы. Это стиль, мудрость и знания. Газеты читают не только пенсионеры. Уверенно могу сказать, что бизнесмены и политики тоже любят печатную прессу. Ведь с помощью газеты можно расслабиться, а ещё закрыть массу потребностей с помощью объявлений.