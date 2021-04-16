В Слуцком концлагере погибло не 14 000, а 28 000 человек. Об этом говорили на конференции в колледже

Преподаватели и учащиеся Слуцкого государственного колледжа 14 апреля провели конференцию. Они рассказали солдатам-срочникам из железнодорожной бригады о концлагере, который в годы оккупации существовал в Слуцке.

Также выступил полковник в отставке Леонид Диденко, который лично участвовал в исследованиях по Слуцкому концлагерю.

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На конференции рассказали, что лагерь разделялся на две части: для военнопленных и для гражданских лиц. До недавнего времени считалось, что в Слуцком лагере для военнопленных погибло более 14 000 человек. Но не называлось число погибших в гражданском лагере. Последние официальные данные, опубликованные в газете «Слуцкий край», говорят о 28 тысячах погибших в обеих частях Слуцкого концлагеря. Однако и эта цифра, скорее всего, не окончательная.

Напомним, что «Кур'ер» уже подробно рассказывал в своих публикациях о концлагере. В июле 1941 года оккупанты создали в Слуцке концентрационный лагерь, который располагался на территории 1-го военного городка. Эта часть города стала одним из самых ужасных свидетельств «нового порядка», насаждаемого фашистскими властями.