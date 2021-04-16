Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 апреля. Обзор

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В 88 лет и певец, и танцор, и гармонист

Пандэмія: чаму навучыла і што агаліла

Николай Грицкевич живёт в деревне Варковичи. Несмотря на свой почтенный возраст, старается вести активный образ жизни: танцует, поёт, играет на гармони, сам ухаживает за садом и разводит пчёл.

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Пандэмія адлюстравалася на ўсіх сферах жыцця чалавека. У нашым аглядзе мы разгледзелі ўплыў эпідэміі на працу, жаночае і псіхічнае здароўе. А таксама даведаліся, як з дапамогай харчавання ўмацаваць арганізм, каб супрацьстаяць COVID-19.

Нужны строители. Зарплата более 1100 рублей

Новое расписание работы Слуцкой детской поликлиники

СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» нужны новые работники,потому что предприятие увеличило объёмы строительства не только в Слуцке, но и в соседних городах.

С 5 апреля 2021 года в детской поликлинике Слуцка меняется расписание и нумерация участков. 16-го участка больше не будет, но зато добавляется 7-й участок. Также дома, закреплённые за участками, перераспределяются. Кроме того, изменилось время приёма.