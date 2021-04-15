Больше половины трассы от Слуцка до Солигорска сделают платной для транспорта тяжелее 3,5 тонн

В течение ближайших пяти лет еще три участка дорог сделают платными. Один из них — участок Слуцк-Радково дороги Р-23 «Минск-Микашевичи». Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021−25 годы, которая утверждена постановлением Совмина № 212 от 9 апреля. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ввести плату за проезд в период до 2026 года планируется на участке Орша-Витебск дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута). Также в ближайшую пятилетку станет платным участок Речица-Калинковичи дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин. Кроме того, платным станет проезд на участке Слуцк — Радково дороги Р-23 Минск — Микашевичи.

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Участок Слуцк-Радково сейчас реконструируется, дорога Речица-Калинковичи тоже должна быть реконструирована в рамках государственно-частного партнёрства.

В результате протяжённость платных автодорог увеличится с 1786 км до 1957,8 км.

В правительстве полагают, что в 2021−25 года республиканский бюджет получит от взимания платы за дороги чуть больше 1,8 млрд рублей. Эти средства планируется направить на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство республиканских автомобильных дорог, в первую очередь, платных.