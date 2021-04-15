Мужчина из деревни под Слуцком сам сделал старинную пушку и поставил её у входа во двор. Фотофакт

В деревне Селище не так много достопримечательностей. Но одну знает вся деревня — это старинная пушка на улице Инсарова.

Необычную поделку из натуральных материалов смастерил Виктор Неделько.

Когда-то тесть Виктора продавал хату в Безверховичах. Там, в сарае, и были найдены колёса со старого деревянного воза. Мужчина подумал, что они могут пригодиться.

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Он тогда работал на ПЭСе в Слуцке. Однажды сотрудников отправили в Старые Дороги искать кабель. В лесничестве Виктор увидел красивый ствол дерева, а внутри — дупло.

Виктор подошёл к местному мастеру и попросил подарить ему это бревно. Мастер отказался, так как бревно числилось за лесничеством. Пришлось выменивать эту деревяшку на бутылку водки. Так и пришла идея создать пушку.

Как-то в Селище приезжал Леонид Гапанович, создатель музея в Безверховичах. Ему очень понравилась работа Виктора, и он захотел эту пушку выкупить. Сразу предлагал 50 рублей, потом 100, потом 200 — но Виктор продавать своё детище не хотел.

Позже уже Виктор поехал в гости к Леониду, где опять случился разговор о продаже пушки. Тогда Виктор предложил обмен — он Гапановичу пушку, а тот ему — бюст Ленина. Однако такой обмен Леонида не устроил. Поэтому пушка до сих пор стоит у входа во двор семьи Неделько. А все местные жители приходят ею полюбоваться.

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