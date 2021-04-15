Слуцкому СУ-55 нужны строители. Зарплата более 1100 рублей (плюс о социальном пакете и других преимуществах)

СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» нужны новые работники,

потому что предприятие увеличило объёмы строительства не только в Слуцке, но и в соседних городах.



Какие зарплаты получают рабочие, о преимущест­вах, социальных гарантиях и бонусах для работников «Кур'еру» рассказали Александр Аресткин, замначальника по производству, Мария Феоктистова, ведущий инженер по нормированию и организации труда, председатель цехкома, и Татьяна Бузун, специалист по кадрам.

Кто требуется в СУ-55

На предприятие требуются рабочие строительных специальностей (бетонщики, каменщики, плотники-бетонщики и т. д. ), а также инженерно-технические работники.

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О зарплатах

Самое главное — достойная зарплата. За 2020 год средняя зарплата по рабочим бригадам составила 1490 рублей.

Если человек трудился год и уходит в трудовой отпуск, при этом он работал без нарушений трудовой дисциплины, то ему выплачивается материальная помощь в размере двух тарифных ставок 1-го разряда. Это порядка 200 рублей. Если работник со сдельно-премиальной оплатой труда отработал год без больничных, то ему повышается на 50% тарифная ставка для расчёта надбавки за выслугу лет.

Какие есть преимущества для работников

Все работники обеспечиваются спецодеждой, им предоставляется инструмент для выполнения всех работ. От рабочих требуется только качественное выполнение своей работы. Остальное — забота нанимателя.

Также плюс в том, что если у человека уже имеются некие практические навыки, организация предоставляет возможность получить официальное удостоверение, повысить квалификацию или получить смежную профессию.

«Это хорошая возможность стать универсальным специалистом, чтобы „не простаивать“, когда нет каких-то видов работ, — пояснила Татьяна Бузун. — На базе нашего стройтреста есть учебный пункт. По мере необходимости, мы обращаемся туда, комплектуем группу и обучаем рабочих. Они проходят теоретическое и практическое обучение, сдают экзамен. При успешной сдаче человек получает удостоверение и может выполнять работы по смежной профессии, и, соответственно, получать большую зарплату».

Бытовые условия: тёплые бытовки, есть микроволновка, холодильник, электрочайник.

Если строительный объект находится не в Слуцке, то рабочие доставляются на объекты комфортабельным транспортом ежедневно.

Предоставляется жильё

В настоящее время ведется реконструкция общежития по 1-ому пер. М. Богдановича в г. Слуцке. К концу этого года оно будет сдано. Жильё в первую очередь получат работники, которые стоят на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

«Человек, который приходит к нам, может собрать все справки и встать на очередь, а мы предоставим общежитие», — пояснила Мария Феоктистова.

Про социальный пакет

Помимо производства, налажена и культурная жизнь — в Солигорске есть Дом культуры, который организует разные мероприятия, проводит соревнования. В Слуцке работникам оплачивают 50% стоимости абонемента в бассейн. А для тренировок по мини-футболу покрывается полная стоимость зала.

«Если у работников появляются какие-то идеи, то они обращаются к нам. По возможности идём им на встречу. Есть постоянная обратная связь с руководством», — говорит Мария Феоктистова.

«До пандемии коронавируса все желающие ездили в зарубежные экскурсии продолжительностью 4−5 дней. Профсоюз и организация частично оплачивали поездки. Мы побывали в восьми странах, среди них, Эстония, Швеция, Германия, Голландия, Польша. Людям помогали в оформлении виз, документов. Ждём, когда поездки можно будет возобновить, — рассказывает Мария Феоктистова. — Для детей членов профсоюза ежегодно организуется Новогодняя ёлка с подарками в Молодёжном центре Слуцка. Члены профсоюза имеют льготу при посещении их детьми центра развития ребёнка „Лесенка“ (Слуцк)».

Почему требуются рабочие

СУ-55 увеличило объёмы строительных работ, заключив новые договоры. Объекты находятся в Слуцке, Солигорске, Петрикове, Любани, Минске, Минском районе. Основные заказчики — УКС Слуцкого района, УКС Солигорского района, «Беларуськалий», Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Сегодня подписаны договоры на строительство многофункционального торгового центра и детсада на 330 мест в Солигорске, на реконструкцию 3-го Рудоуправления «Беларуськалия».

СУ-55 ведёт постоянную работу по поиску новых объектов строительства, чтобы обеспечить полноценную загрузку предприятия и достойную зарплату рабочим.

Как связаться соискателям

Обращайтесь в отдел кадров СУ-55 по адресу: г. Слуцк, ул. Плиева, д. 13.

Справки по телефонам: 8 (1 795) 5 35 14, 8 (044) 794 51 20.

8 (1 795) 5 35 14, 8 (044) 794 51 20. Время работы — в будние дни с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»

УНП 600 155 380