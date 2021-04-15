«Наша минеральная вода в магазинах занимает непрестижные места». Читатель считает, что в Слуцке вообще не продвигают местный бренд

Минеральная вода «Случанская» могла стать одной из популярных марок, брендом наших мест, — так считает житель Слуцка Владимир. Он, пожелав не называть своей фамилии, поделился своими наблюдениями и рассказал, как пытался обратить внимание властей на необходимость продвижения местной продукции. «Кур'ер» узнал мнение об этом маркетологов Слуцкого сыродельного комбината и сотрудника крупного сетевого магазина.

«Бывая в слуцких магазинах, обращаю внимание, что нашу минеральную воду „Случанская“, производства Слуцкого сыродельного комбината, на полках найти непросто, — рассказал Владимир. — Обидно как-то! Сразу возле кассы стоит „Минская“ и вода других раскрученных брендов. А наша — задвинута в угол. Я даже спросил у работников одного из магазинов: „Почему нашу не продвигаете?“. А они ответили, что те поставщики сами привезли стойки и оборудование. А нам слабо такое сделать? Почему наша минералка занимает в магазинах непрестижные места? На автозаправках её вообще нет, как и рекламы где-либо. Наша вода — вкусная и недорогая. Приближается летний сезон, и вода — самый востребованный продукт. Почему никто не заботится о её продвижении?»

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«Покупатель знает преимущества данного товара»

Владимир рассказал, что он обращался в Слуцкий райисполком с этим вопросом. На своё обращение он получил ответ, в котором сказано, что Слуцкий сыродельный комбинат является, в основном, производителем молочной продукции. Минеральная вода «Случанская» имеется в магазине в достаточном количестве.

«Учитывая тот факт, что в торговых объектах и на АЗС представлен разнообразный ассортимент минеральной и питьевой воды производителей, специализирующихся только на выпуске данного товара, ОАО „Слуцкий сыродельный комбинат“ не конкурирует на равных за место на полке, в том числе и в части рекламы минеральной воды, поскольку покупатель знает преимущества данного товара. И при разнообразии данного ассортимента выбирает именно конкретный продукт» — говорится в письме, подписанном Жанной Руцкой, заместителем председателя Слуцкого райисполкома.

«Конкуренция по воде большая»

Планируется ли продвижение воды «Случанской» на рынок, «Кур'ер» спросил у производителя — ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

«Мы мониторим полки в Слуцком районе, чтобы вода присутствовала в магазинах, — рассказала Диана Коршак, специалист отдела маркетинга Слуцкого сыродельного комбината. — Поставляем воду по заявкам магазинов. В основном, вода „Случанская“ представлена в местных торговых точках. Конкуренция по воде большая. Мерчендайзеры других компаний выставляют свою продукцию ближе к покупателю. Мы стараемся, чтобы в Слуцке наша вода была. У нас есть специалист, который мониторит эту ситуацию, он разговаривает с руководителями торговых объектов, чтобы она присутствовала на полках. Вопрос продвижения воды „Случанской“, учитывая сезон, обсуждается, и нашей продукции в магазинах будет больше. Но конкретных решений по продвижению марки пока нет».

Мнение мерчендайзера

«Почему одного товара на полке больше, чем другого?», — поинтересовались у мерчендайзера, работающего в одном из магазинов.

«Начнем с того, что за место на полке разворачиваются целые войны, — сказала она. — Каждый поставщик хочет места побольше. Однако руководство магазина само решает, кому уступить больше сантиметров. Такие моменты оговариваются с головным офисом поставщика.

На их решение влияет качество продукции, красивая упаковка, реклама, востребован ли товар, есть ли акция и самое главное — на сколько сантиметров оплачена полка. Очень часто крупные поставщики предлагают «бонусы» за большой заказ и широкую выкладку. Получается, что товар от крупной компании широко ставить на полки выгодно — больше продажи. А товар от мало известного производителя можно поставить и в один фейс (1 штука товара). Ради одного-двух человек, любящих именно этот продукт, «заморачиваться» никто не будет. Им просто невыгодно заказывать много того, чего не покупают. Просрочка не нужна никому. Поэтому берут маленькими партиями и ставят по одному-два фейса".