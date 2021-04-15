СК по Минской области сообщил о 12 уголовных делах за ложные сообщения об опасности

В Минской области за три месяца 2021 года следователями возбуждено 12 уголовных дел за ложные сообщения об опасности.

Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области.

«Злоумышленниками предпринимались попытки по дестабилизации работы государственных учреждений, торговых центров. На место происшествия выбывали следственно-оперативные и сапёрно-пиротехнические группы, — рассказала представитель УСК. — В кратчайшие сроки правоохранителями были приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Ни на одном из объектов взрывных устройств обнаружено не было. Следователями совместно с сотрудниками милиции устанавливаются личности подозреваемых и обстоятельства произошедшего.

Реклама

Управление Следственного комитета по Минской области обращает внимание граждан: подобные действия противозаконны и влекут уголовную ответственность по ч.1 ст. 340 УК РБ. За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Уголовная ответственность за совершение таких действий наступает с 14 лет. Если в момент совершения преступления человек находился в состоянии алкогольного опьянения, это отягчает его ответственность. Средства, затраченные на выезд служб на проведение проверочных мероприятий, возмещает виновное лицо. Правоохранители располагают достаточными техническими возможностями для установления личности преступников".