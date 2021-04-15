Случчане вспоминают подвиг Владимира Борисовца, 21 год назад погибшего при задержании опасных преступников

14 апреля — особый день для сотрудников слуцкой милиции. В этот день они чтут память старшего лейтенанта милиции Владимира Борисовца, оперуполномоченного Слуцкого межрайонного отдела управления Комитета по организованной преступности и коррупции при МВД Беларуси по Минской области. Вот что рассказал «Кур'еру» о подвиге Владимира Борисовца Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД. «Именно в этот день, 21 год назад, Владимир Борисовец, в составе оперативной группы участвовал в розыске лиц, совершивших особо тяжкое преступление в деревне Киевичи Копыльского района. Двое солдат срочной службы дезертировали из части и прятались на территории республики. В одну из ночей они перепрыгнули забор предприятия «Силуэт» в Слуцке и, убив сторожа, скрылись на украденной «Ауди-80». Для их задержания была сформирована оперативная группа, куда вошли Владимир Борисовец и Эрнест Шелег.

По наводке свидетелей группа взяла под наблюдение подсобное помещение сельского дома культуры. На разведку пошли Владимир Борисовец и Эрнест Шелег. Владимир Борисовец специальным знаком попросил напарника его подстраховать и ворвался в комнату, в которой, предположительно, находились преступники. В ответ прозвучал выстрел, смертельно ранивший отважного оперативника. Ценой своей жизни Владимир Борисовец позволил обезвредить и задержать особо опасных преступников.

При выполнении служебного долга Владимир Борисовец проявил исключительную отвагу и личную храбрость, смело и решительно действовал в обстановке, связанной с риском для жизни.

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Указом Президента Республики Беларусь от 12.10.1999 г. № 601 за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, посмертно награждён орденом «За службу Родине» III степени.

В коллективе Слуцкого РОВД свято чтут подвиг Владимира Борисовца и, традиционно, в этот памятный и торжественный день, возлагают цветы к мемориальной доске, расположенной на улице, названной его именем".