Жительница Слуцка возмущается неприглядным видом детской площадки в самом центре города

Добрый день. Хотелось бы с вашей помощью обратить внимание на состояние детской площадки напротив дома № 193 по улице Ленина. Она имеет совсем неприглядный вид: раскрашена, поломана и небезопасна.

Скоро потеплеет, и детки побегут играть на площадку, а разметки на асфальте нет, и знака никакого, а движение машин, мотоциклов, самокатов, такси большое.

Реклама

Ещё хотелось бы обратить внимание на сосиояние территории рядом с площадкой во дворе дома № 195. Его жильцы пару лет назад высадили весной саженцы деревьев — клёна, берёзы, акации. Но летом службы раскопали весь двор, прокладывая трубы, засыпали и всё на этом. А ведь жильцы покупали саженцы, ухаживали, поливали. Теперь газон вытоптан прохожими, идущими к ТЦ «Маяк» и обратно. Обратите, пожалуйста, внимание и посодействуйте, ведь это центр города, рядом Дом культуры, райисполком.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».