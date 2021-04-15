В каких домах Слуцка не будет света 16 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
16 апреля с 9.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Дружная № 6−48, 50−54 (чётные);
- ул. Любанская № 5;
- ул. Листопадовская № 1−15 (нечётные), 21;
- ул. Добросельская № 1−31;
- ул. Обуховича № 1−15, 16−22 (чётные);
- проезд Дружный № 1, 2−8 (чётные);
- ул. Пушкина № 19б;
- ул. Цветочная № 7−53 (нечётные).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.