«Случчане ошибаются, когда думают, что в «азиатских» магазинах всё дешевле». Продавцы из Слуцка сравнили цены

Снова хочу вернуться к «азиатским» магазинам в Слуцке. Почему наши деньги мы отдаём в чужие страны? Почему даём возможность на нас зарабатывать другим? Власти думают о нас, когда разрешают открывать масштабный бизнес в нашем городе, уничтожая тем самым свой рынок? Об этом сейчас говорят все «ипэшники», которые торгуют на Слуцком рынке. После открытия больших магазинов с так называемым дешёвым товаром покупателей на рынке стало гораздо меньше.

«Азиатские» магазины привлекают покупателей дешёвыми носками по 1 рублю, майками по 2−3 рубля. И у наших покупателей складывается мнение: раз дёшевы эти товары, значит дёшево всё. Они не думают, что это всего лишь — маркетинговый ход. Продавцы с рынка специально сравнили цены на популярные товары. И вот что увидели. Хороший качественный товар, к примеру, мужская обувь, мужские куртки там оказались дороже, чем на слуцком рынке. Мужские кроссовки у них в магазине стоят 39 рублей, а на рынке точно такие же — 35, причём на рынке ещё и уступят.

Реклама

По женской одежде и обуви — та же картина. Для сравнения мы выбрали две похожие модели, цена куртки в магазине — 58 рублей, на рынке предлагают за 60, а сторговаться можно и за 55 рублей. В азиатском магазине женская обувь варьирует от 23 до 48 рублей, а на рынке за эти же деньги можно купить более современную модель. Также мы сравнили качество и стоимость пижам, сорочек, нижнего мужского и женского белья. На рынке фабричные изделия, где состав — 100% хлопок, стоят столько же, сколько в «азиатских» магазинах товары из неизвестного сырья. Если сравнивать качество швов, ткани и пошива одежды, то на рынке оно выше и фурнитура лучше.

Такое сравнение, при желании, может сделать любой покупатель. Случчане ошибаются, когда думают, что в «азиатских» магазинах всё дешевле и напрасно забывают про рынок. А в итоге местные предприниматели окажутся без работы, а покупатели — без качественного товара. Наверное, об этом власти тоже должны думать.

Галина, продавец на Слуцком рынке

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

В ТЕМУ: В Слуцке есть огромный супермаркет одежды из Средней Азии. А мы даже не замечаем (и почему мне от этого нехорошо)