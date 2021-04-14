«Мы можем разрабатывать собственный патриотический контент». Депутат предложила фильтровать в Беларуси интернет, как в Китае

Марина Васько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке, предложила создать в Беларуси «информационный щит» по примеру Китая. Об этом говорится в статье на сайте «СБ. Беларусь сегодня», пишет TUT.BY.

Депутат заявила, что на уровне государства должен быть создан «информационный щит, который бы противостоял киберугрозам». При этом пример по обеспечению информационной безопасности страны предлагается взять из Китая — точнее, проекта «Золотой щит».

— Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещённой информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик, — говорит Васько. — Параллельно с созданием такого «информационного щита» мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать.

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В «Википедии» уточняется: проект «Золотой щит» (неофициальное название — «Великий китайский файрвол») — это система фильтрации содержимого интернета в КНР. Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был введен в эксплуатацию по всей стране. Проект включает несколько подсистем: систему управления безопасностью, систему информирования о правонарушениях, систему контроля выхода и ввода, информационную систему мониторинга, систему управления трафиком.