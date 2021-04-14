В Слуцке поставили два новых киоска «Белсоюзпечати». Что в них хорошего

В Слуцке вместо двух старых павильонов «Белсоюзпечати» поставили новые. Людмила Лосик, начальник Слуцкого межрайонного отделения РУП «Белсоюзпечать», рассказала «Кур'еру», чем новые киоски лучше прежних.

«В новых киосках улучшенная выкладка периодических изданий, — пояснила Людмила Петровна. — Там более просматриваемые витрины. Товары хорошо видны и детям, и взрослым. Сами киоски модернизированные. И мы уже видим результат: с первых дней работы новых павильонов периодика лучше продаётся».

Реклама

Павильон на остановке «Молодёжный центр» обновили 25 марта, а на «Чехова» — 7 апреля. Следующим поменяют киоск возле больницы. Это случится в первой половине 2021 года. Может быть, даже в апреле.