В редакцию «Кур'ера» пришло письмо от постоянной читательницы с благодарностью.

«Добрый день, а, может, вечер — точно знать я не могу, но за газету „Кур'ер“ вас благодарю. Большое спасибо за то, что три месяца шла мне газета бесплатно.

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Жизнь у меня была нелёгкая. Родилась я 12 мая 1932 года, но, по документам в 1934-м году, пережила войну. Маму забрали в Германию, а я осталась с чужими людьми, скитались по лесу. Потом попала в детдом. Мама, когда вернулась, меня оттуда забрала.

Закончила мясо-молочный техникум, вышла замуж, родила пятерых детей. Муж был хороший, но он умер. Детей годовала сама — ни голодными, ни голыми они не были. Правда, двое уже умерли — сын и дочка.

Теперь я инвалид второй группы. Ходить не могу уже пять лет. Вашу газету выписываю 11-й год, и теперь выписала ещё на три месяца.

Извините, пожалуйста, что плохо написала, плохо вижу, а газету вашу читаю через очки и лупу. Плохо, что телефон у меня сломался, никак не могут починить».

Нина Ивановна Лавриеня, Слуцк

Читатели «Кур'ера» дарили подписку на нашу газету пожилым случчанам

В ноябре 2020 года в редакцию «Кур'ера» пришёл мужчина и сказал, что очень уважает наше издание, благодарит за работу и хочет помочь газете. Он купил подписку на квартал для трёх пожилых героев наших публикаций.

Потом присоединилась жительница Слуцка Алёна. Она подписала десять человек старшего возраста. Как раз в число этих людей и вошла Нина Лавриеня.

Предпринимательница Ирина тоже захотела внести вклад в благотворительную подписку. Теперь, благодаря ей, в январе, феврале и марте 2021 года газета «Інфа-Кур'ер» будет приходить пожилой семейной паре из Слуцка.

А в декабре постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на печатные номера «Кур'ера».

ОТМЕТИМ. Еженедельно печатные номера газеты «Кур'ер» читают более 4000 случчан. Результаты наших анкетирований показывают, что большинство из них почти не пользуются интернетом.

Поддерживая газету «Кур'ер», случчане поддерживают независимую прессу. Напомним, результаты мониторинга от Media IQ показали — наше издание свободно от пропаганды и манипуляций (с какой бы стороны эта пропаганда или манипуляции не исходили).