Житель Солигорска пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Его задержали

8 апреля в Любани на ул. Ленина, возле дома № 96, сотрудники ГАИ остановили автомобиль Mercedes-Benz. Им управлял 45-летний житель Солигорска, который, возможно, был пьян, сообщает УВД Минского облисполкома.

Оказалось, что водитель действительно был в нетрезвом состоянии — в парах выдыхаемого воздуха содержалось более 1-го промилле алкоголя. Поэтому, чтобы его не привлекли к административной ответственности, он предложил взятку 200 рублей.

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Сотрудники милиции задержали мужчину, на месте работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, следователями будет дана правовая оценка действиям водителя.