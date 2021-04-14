Рыбак из Слуцка, ставший героем видео, даже не подозревает, как он популярен в Беларуси и России. И как это связано с 29-й танковой дивизией

Газета «Кур'ер» нашла невозмутимого рыбака, который продолжал удить рыбу, несмотря на бушующее позади него пламя от горящей травы. И, судя по беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер», он даже не подозревает, насколько популярным стал его образ.

«Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы. „Кур'ер“ ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается», — сказал он. Напомним, что видео газеты «Кур'ер», опубликованное на различных интернет-площадках стало вирусным и суммарно на разных платформах десятков изданий Беларуси, России и Украины менее, чем за сутки набрало более миллиона просмотров.

Герой видео отказался вообще хоть как-то комментировать вчерашнюю рыбалку: «Мне не надо знаменитости. Прихожу, ловлю рыбу. А что я сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это моё личное дело. Если хотите, приезжайте тут постоянно рыбаков сидит с 29-й танковой дивизии. Всё время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку в любое время и будем тут беседовать.

Реклама

Насчёт пожара он сказал: «Каждый год пожары эти. Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их всё время вызывают и вызывают».

Случчанин пообещал на днях заглянуть в редакцию газеты «Кур'ер». По его просьбе редакция не называет его имя.

В тему

Подобно нашему герою, многие люди пожилого возраста не могут выписать газету — не позволяет пенсия. Если вы хотите сделать хорошее дело и подписать одного или нескольких пенсионеров на нашу газету, то просто позвоните нам. С вашей помощью пожилые люди смогут читать материалы, в которых «нет манипуляций и пропаганды» и узнавать, что происходит в городе и стране. Телефон для справок: (8044) 540−29−39 Алиса. Или просто приходите к нам в редакцию по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. Работаем с 8.00 до 17.00 (обед с 13 до 14 часов). После 17 часов тоже можно подойти, но предварительно созвонившись по телефону.

Если вы хотите подписаться на газету и поддержать наше издание, наш подписной индекс 64 066 (подробности). Стоимость индивидуальной подписки в месяц — 4,80 рубля. Архив PDF-номеров здесь.

Вот оригинал версии видео для YouTube:

Один из тысяч репостов: