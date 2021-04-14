Ночью в Слуцке сгорел частный дом. Фото

Ночью во вторник, 14 апреля, в частном секторе напротив улицы Зелёной загорелся дом. На место приехали 6 пожарных машин. Об этом «Кур'еру» сообщил очевидец и прислал фотографии.
В сводках МЧС сообщается, что погибших и пострадавших нет. По словам жительницы улицы Губина, на которой произошёл пожар, она заметила пожар в 3.30.
Обновлено в 10.48.
Сообщение о горящем доме на улице Губина поступило спасателям 03.35. об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкиом РОЧС.
По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит дом открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован спасателями в кратчайшие сроки. Причина пожара устанавливается. В результате огонь уничтожил крышу по всей площади дома, выгорела жилая комната.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!