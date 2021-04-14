Ночью в Слуцке сгорел частный дом. Фото

Ночью во вторник, 14 апреля, в частном секторе напротив улицы Зелёной загорелся дом. На место приехали 6 пожарных машин. Об этом «Кур'еру» сообщил очевидец и прислал фотографии.



В сводках МЧС сообщается, что погибших и пострадавших нет. По словам жительницы улицы Губина, на которой произошёл пожар, она заметила пожар в 3.30.

Обновлено в 10.48.

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Сообщение о горящем доме на улице Губина поступило спасателям 03.35. об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкиом РОЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит дом открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован спасателями в кратчайшие сроки. Причина пожара устанавливается. В результате огонь уничтожил крышу по всей площади дома, выгорела жилая комната.