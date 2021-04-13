Задержаны глава партии БНФ Григорий Костусёв и его зять

В понедельник вечером, 12 апреля, силовики задержали Григория Костусёва, лидера Партии БНФ. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позже её подтвердили родственники политика изданиям «Наша Ніва» и Onliner.

На следующий день, 13 апреля, около 09.45 силовики задержали зятя главы партии БНФ — Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна, сообщает TUT. BY со ссылкой на лишённый регистрации правозащитный центр «Весна». «Это мой тесть, его задержали сегодня, в 19 вечера. Но, скорее всего, приехали к нему около 17−18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью», — рассказал Onliner.

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Родственникам также сказали, что находится Костусёв по адресу: ул. Независимости, 17, в СИЗО КГБ. Правозащитники полагают, что Дмитрия Антончика задержали в рамках уголовного дела. Связано ли оно с делом Костусёва, пока непонятно.

Жена Дмитрия рассказала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.

Самого Григория Костусёва вечером 12 апреля также задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. Что конкретно хотят предъявить политику, неизвестно.

TUT.BY напоминает, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Её подписали Дмитрий Кучук, глава партии «Зелёные», Григорий Костусёв, глава Партии БНФ, и Людмила Волкова, представитель БСДП. Ответ властей ожидается, по закону, до 21 апреля.